Привычка тесно общаться с публикой не доведет Меган Маркл до
добра. Бывший королевский телохранитель предупредил герцогиню Сассекскую: она
подвергает себя смертельному риску и идет по стопам принцессы Дианы.
Привычка тесно общаться с публикой не доведет Меган Маркл до
добра. Бывший королевский телохранитель предупредил герцогиню Сассекскую: она
подвергает себя смертельному риску и идет по стопам принцессы Дианы.
Кен Уорф 8 лет служил телохранителем принцессы Дианы.
69-летний отставной офицер со знанием дела заявляет: охранять членов
королевской семьи – огромная ответственность.
Уорф прокомментировал новость о том, что офицер, ответственный
за безопасность герцогини Сассекской, продержалась на своем посту всего полгода,
после чего уволилась. Предполагают, что женщина покинула не только королевскую
семью, но и вообще ушла из полиции.
Увольнение телохранителя связывали не только с поведением
самой Маркл, но и с влиянием членов ее семьи. Как говорит Уорф, со стороны
жизнь телохранителя герцогини может показаться сладкой: ездит по экзотическим
странам, общается со знаменитостями. Но на самом деле это постоянное
напряжение, которое не каждый способен выдержать, заявил эксперт.
По словам бывшего офицера, с принцессой Дианой было ничуть
не легче. И главной проблемой становилось ее желание постоянно общаться с
народом, быть с публикой на равных, вести жизнь обычного человека. Это в конце
концов обернулось трагедией. Сейчас Меган Маркл ведет себя так же – и это может
привести к серьезным проблемам, приводит слова Кена Уорфа британская Express.
В последнее время Меган все чаще сравнивают с Дианой, да и
поводов для этого появляется все больше. Так, на днях герцог и герцогиня
Сассекские посетили цирковое представление, которое прошло в Альберт-холле. Герцогиня
нарядилась в сверкающее платье стоимостью 3400 фунтов стерлингов, а на руке у
нее заметили золотой браслет, который принадлежал матери принца Гарри -
принцессе Диане.
Эксперты же заявляют: принц Гарри опасается, что его
супруга, став членом монаршего семейства, вскоре может оказаться в той же
ситуации, что и принцесса Диана после вступления в брак с принцем Чарльзом.
Стресс, который она испытывает из-за беременности, повышенного внимания прессы
и отсутствия поддержки со стороны оставшихся на родине родных и друзей, может
сделать герцогиню Сассекскую по-настоящему несчастной.