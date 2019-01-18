Привычка тесно общаться с публикой не доведет Меган Маркл до добра. Бывший королевский телохранитель предупредил герцогиню Сассекскую: она подвергает себя смертельному риску и идет по стопам принцессы Дианы.

Привычка тесно общаться с публикой не доведет Меган Маркл додобра. Бывший королевский телохранитель предупредил герцогиню Сассекскую: онаподвергает себя смертельному риску и идет по стопам принцессы Дианы.Кен Уорф 8 лет служил телохранителем принцессы Дианы.69-летний отставной офицер со знанием дела заявляет: охранять членовкоролевской семьи – огромная ответственность.Уорф прокомментировал новость о том, что офицер, ответственныйза безопасность герцогини Сассекской, продержалась на своем посту всего полгода,после чего уволилась. Предполагают, что женщина покинула не только королевскуюсемью, но и вообще ушла из полиции.Увольнение телохранителя связывали не только с поведениемсамой Маркл, но и с влиянием членов ее семьи. Как говорит Уорф, со стороныжизнь телохранителя герцогини может показаться сладкой: ездит по экзотическимстранам, общается со знаменитостями. Но на самом деле это постоянноенапряжение, которое не каждый способен выдержать, заявил эксперт.По словам бывшего офицера, с принцессой Дианой было ничутьне легче. И главной проблемой становилось ее желание постоянно общаться снародом, быть с публикой на равных, вести жизнь обычного человека. Это в концеконцов обернулось трагедией. Сейчас Меган Маркл ведет себя так же – и это можетпривести к серьезным проблемам, приводит слова Кена Уорфа британская Express.В последнее время Меган все чаще сравнивают с Дианой, да иповодов для этого появляется все больше. Так, на днях герцог и герцогиняСассекские посетили цирковое представление, которое прошло в Альберт-холле. Герцогинянарядилась в сверкающее платье стоимостью 3400 фунтов стерлингов, а на руке унее заметили золотой браслет, который принадлежал матери принца Гарри -принцессе Диане.Эксперты же заявляют: принц Гарри опасается, что егосупруга, став членом монаршего семейства, вскоре может оказаться в той жеситуации, что и принцесса Диана после вступления в брак с принцем Чарльзом.Стресс, который она испытывает из-за беременности, повышенного внимания прессыи отсутствия поддержки со стороны оставшихся на родине родных и друзей, можетсделать герцогиню Сассекскую по-настоящему несчастной.