Изменились и часы работы клиентского офиса

Изменились и часы работы клиентского офиса«Энергосбыт Волга» обращает внимание своих клиентов, что с 1 января 2019 года офис Ковровского территориального отделения компании и клиентский офис «Ковровский» располагаются по новому адресу: 601900, г. Ковров, ул. Первомайская, д. 18 (2-х этажное отдельно стоящее здание, недалеко от ОАО «ЗиД»).Изменились и часы работы клиентского офиса. Теперь по пятницам он работает с 8.00 до 17.00, а по субботам – с 9.00 до 15.30.По всем возникающим вопросам просим обращаться по телефонам:+7 (49232) 9 - 94 - 88+7 (49232) 9 - 94 - 81+7 (49232) 9 - 94 - 90+7 (49232) 9 - 94 - 97А также:+7 910-671-90-59+7 980-751-91-75+7 915-760-94-49+7 910-671-90-60