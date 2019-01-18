Первый месяц года является особенным временем для всех православных христиан. 19 января все верующие отмечают большой праздник - Крещение Господне. Дни.ру расскажут вам о традициях и приметах этой важной даты, а также поделятся вкусным рецептом.

Первый месяц года является особенным временем для всех православных христиан. 19 января все верующие отмечают большой праздник - Крещение Господне. "Дни.ру" расскажут вам о традициях и приметах этой важной даты, а также поделятся вкусным рецептом.основе праздника лежат события, описанные в Евангелии от Матфея. КогдаИисусу Христу исполнилось 30 лет, он обратился к пророку Иоанну Предтече, чтобыпринять крещение. Таинство произошло на реке Иордан в Вифаваре. После крещенияк Иисусу сошел Святой Дух в обличье голубя, и с неба раздался голос, которыйназвал его своим сыном. Так раскрылось божественное происхождение Христа и его мессианское предназначение.Крещение Господне также именуют Богоявлением. "Богоявление,– рассказал корреспонденту "Дни.ру" протоирей Олег Трофимов, – это явлениеполноты Святой Троицы, явление слова Бога для человека. В греческойбогословской терминологии этот праздник также называется Теофания, что впереводе означает "явление Богочеловека".ТрадицииГлавнойтрадицией праздника является великоеосвящение воды. К нему люди всегда готовятся заранее. 18 января мастера,благословенные батюшкой, отправляются к местному водоему и прорубают во льдуспециальное отверстие в форме креста или круга. Рядом могут поставить аналой и деревянный крест сфигурой ледяного голубя – символ Святого Духа.Наследующий день после литургии верующие идут крестным ходом к ближайшемуводоему. Священник читает молебен, после чего опускает в прорубь крест, такимобразом испрашивая Божье благословение. После таинства люди набирают освященнуюводу из проруби. Самые смелые купаются в воде. Считалось, что таким образом ониочищаются от грехов. Если же таинствосовершается в городе, где нет водоема, то тогда люди идут в действующий храм, вкотором стоит купель.Протоирей дал несколько полезных советов верующим, как подготовиться к празднику Крещения Господне. "В первую очередь нужно подготовить свое сердце, то есть нравственноподготовиться к встрече с Богом. Читайте Священное Писание, выучите некоторыемолитвы. Попросите Бога, чтобы с этим очищением изменилась ваша жизнь", – пояснил он.Олег Трофимов каждый год окунается в крещенскую купель и рекомендует людям преодолеть страх перед холодом. "На Руси существовал древний обычай – купание вкрещенской проруби. Для того, чтобы влезть в прорубь, нужно иметь силу воли, потому что не каждый готов решиться на такой шаг. Но Бог ему обязательно поможет. Человек должен посвятить этот шаг, это усилие воли воли Богу, сделать это ради своего очищения",– поделился протоирей.Святая водаВода, освященная в Крещение Господне, может использоваться для окропления домов, чтобы в этих местах всегдацарил покой и порядок. Православные люди могут употреблять ее натощак передтем, как принять пищу. Такая вода обладает также целебными свойствами. Нопоможет она только тем, кто искренне верует в Бога."Ублагочестивых людей вода хранится в банках 40 лет и не портится, – отметилпротоирей, – Много веков назад между католиками и православными разгорелся споро том, чья вера правильная. Католический батюшка и православный освятили воду изапечатали в сосуде. Каждый из них поставил его в своем храме и молился. Черездвадцать дней они распечатали сосуды и обнаружили, что у католиков вода былаиспорченная и имела неприятный запах, а у православных, наоборот, вода быласвежая и совсем не пахла. Это значит, что православная вера – правильная".Воду обязательно должен освятить священник. Если же верующий живет далеко от храма, то "он может в праздник Крещения Господне помолиться, и вода обретет целебные свойства". Святую воду может употреблять каждый день перед службой или работой. Разбавлять ее можно много раз. "Есть такая замечательная пословица: "Капля море освящает", – добавил Олег Трофимов.Приметыэтот светлый праздник наши предки внимательно наблюдали за природой и по нейпытались определить, какой будет новый год. Если на выпадет много снега, то будет богатый урожай.Если же, наоборот, в этот день будет ясно и сухо, то год будет непростым дляфермеров.19февраля – лучшее время для всех влюбленных. В этот светлый день они могутдоговориться о свадьбе. Ведь недаром в народе существует пословица: "Крещенскоерукобитье – к счастливой семье". А дети, крещенные в праздник, будут знать малобед в жизни.РецептНаканунепраздника православные приступают к трапезе, только когда на небе появитсяпервая звезда. Хозяйки подают постные кушанья: соленья, блины, оладьи и пироги.Неизменным атрибутом является "бедная" или "голодная" кутья из риса или пшеницы.19 января после освящения воды люди устраивают пышный пир с мясом, рыбой ивыпечкой. Главным украшением праздничного стола становится блюдо из поросенка.Мы подготовили вкусный рецепт, который обязательно порадует вашихдомочадцев.Глазированнаятомленая грудинка поросенка в сочетании с овощами и соусом из речного окуняот шеф-повара ресторана Modus Андрея КолодяжногоВам понадобится: 200 граммов свинойгрудинки, 10 граммов соли, 5 граммов перца, 30 граммов ферментированногосолода, сливочное масло, 3 грамма тимьяна, 15 граммов цветочного меда, 10граммов горчицы, 80 граммов моркови, 50 граммов сельдерея, 200 граммов пастернака, 50 граммов сливок, 1 речной окунь, 30миллилитров белого вина.Способ приготовления:Помыть свиную грудинку и разрезатьна небольшие порции.Сделать маринад из солода, горчицы,тимьяна, масла и меда.Равномерно полить мясо маринадом и отправитьсвинину в холодильник на 4 часа.Поставить грудинку в разогретую до160 градусов духовку и запекать в течение 1 часа.Отдельно запечь морковь и сельдерей.Пастернак натереть на крупной терке, залить кипящими сливками и варить 3 минуты.Поместить очищенного окуня вкастрюлю с водой и варить в течение 5 часов.Полученный бульон процедить исмешать с белым вином.Содержимое уварить и добавитьсливочное масло и специи.Готовую грудинку выложить на тарелку вместе с запеченными овощами и кремом из пастернака и политьсоусом.