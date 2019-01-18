Ответственность за взрыв в Магнитогорске взяла на себя запрещенная в России террористическая организация Исламское государство, сообщили сегодня, 18 января, практически все российские СМИ. Но почему-то мало кто попытался ответить хотя бы на два простых вопроса – почему это сделано спустя почти три недели после взрыва и есть ли у пресловутой ИГИЛ свой канал информации для связи с миром.

Ответственностьза взрыв в Магнитогорске взяла на себя запрещенная в России террористическаяорганизация "Исламское государство", сообщили сегодня, 18 января, практическивсе российские СМИ. Но почему-то мало кто попытался ответить хотя бы на два простыхвопроса – почему это сделано спустя почти три недели после взрыва и есть ли упресловутой ИГИЛ свой канал информации для связи с миром.Террористы ИГ(или те, кто выдает себя за таковых) не имеют аккаунтов в соцсетях, невыступают в ток-шоу на радио и телевидении, не пишут статьи в газетах и невладеют средствами массовой информации. Как правило, новости от них появляетсяв малоизвестных и не раскрученных каналах, а затем их публикует какое-нибудьарабское СМИ.Понятное дело,что достоверность таких новостей весьма сомнительная, проверить их нельзя, затопоймать хайп на раскрутке очередного фейка вполне возможно. По аналогичномусценарию действуют и провокаторы, распространяющие дезинформацию после громкихкатастроф. Так было, к примеру, в Кемерове, где в марте 2018 года сгорел торгово-развлекательныйкомплекс "Зимняя вишня".Тогда удалосьвыяснить, что слухи о сотнях погибших и забитых до отказа моргахраспространялись с территории Украины. В фейковых аккаунтах "свидетели" и "очевидцы"писали о страшных последствиях пожара и утверждали, что своими глазами виделигрузовики с горами трупов. Только вот почему-то в век цифровых технологий неодной фотографии, подтверждавших бы страшные новости, в соцсетях не было.В случае смагнитогорской трагедией тоже нашлись "исследователи", которые вбросили в Сетьверсию о том, что взрыв в жилом доме организовалагруппа водителей маршрутных такси. Таксист-алкоголик, принявший ислам, и егоподельники якобы сняли квартиру в злополучном доме на проспекте Карла Маркса исобрали там несколько бомб для того, чтобы взорвать их в новогоднюю ночь вразных местах города. Но что-то пошло не так и одно из устройств сработалопрямо в квартире, в результате чего был разрушен целый подъезд.Следственный комитет призвал журналистов не доверять сообщениямтеррористических организаций и сообщил, что следов взрывчатых веществ на местеобрушения дома в Магнитогорске не обнаружено, а приоритетной версиейпо-прежнему остается взрыв бытового газа.Что же касаетсязаявления террористической группировки "Исламское государство" опричастности ко взрыву, то это далеко не первая попытка террористов капитализироватьслухи. Так уже было в 2017 году в случае со стрельбой в Лас-Вегасе, когда американскиеспецслужбы не выявили никакой связи стрелка с боевиками.Ведущий экспертпо терроризму Европейского центра стратегических исследований и безопасностиЕвгения Гвоздева обратила внимание на тот факт, что заявление ИГ поМагнитогорску было сделано спустя 19 дней после взрыва."Хотясейчас его средства пропаганды очень ослаблены, три недели – очень большойсрок, чтобы взять ответственность за подобный теракт. Кроме того, в заявлениинет дополнительной информации ни о том, как был произведен данный теракт, ни отех, кто его совершил", – сказала эксперт в интервью РИА Новости.Очевидно, чтоподобные заявления будут появляться и в будущем после масштабных техногенных ииных катастроф как в России, так и в других странах. Задача спецслужб в этихслучаях – не только докопаться до истинных причин происшествий, найти виновныхи наказать их, но и идентифицировать лиц, распространяющих фейковые новости ипытающихся с их помощью раскачать ситуацию, посеяв в обществе панику.