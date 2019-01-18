Ответственность
за взрыв в Магнитогорске взяла на себя запрещенная в России террористическая
организация Исламское государство, сообщили сегодня, 18 января, практически
все российские СМИ. Но почему-то мало кто попытался ответить хотя бы на два простых
вопроса – почему это сделано спустя почти три недели после взрыва и есть ли у
пресловутой ИГИЛ свой канал информации для связи с миром.
Ответственность
за взрыв в Магнитогорске взяла на себя запрещенная в России террористическая
организация "Исламское государство", сообщили сегодня, 18 января, практически
все российские СМИ. Но почему-то мало кто попытался ответить хотя бы на два простых
вопроса – почему это сделано спустя почти три недели после взрыва и есть ли у
пресловутой ИГИЛ свой канал информации для связи с миром.
Террористы ИГ
(или те, кто выдает себя за таковых) не имеют аккаунтов в соцсетях, не
выступают в ток-шоу на радио и телевидении, не пишут статьи в газетах и не
владеют средствами массовой информации. Как правило, новости от них появляется
в малоизвестных и не раскрученных каналах, а затем их публикует какое-нибудь
арабское СМИ.
Понятное дело,
что достоверность таких новостей весьма сомнительная, проверить их нельзя, зато
поймать хайп на раскрутке очередного фейка вполне возможно. По аналогичному
сценарию действуют и провокаторы, распространяющие дезинформацию после громких
катастроф. Так было, к примеру, в Кемерове, где в марте 2018 года сгорел торгово-развлекательный
комплекс "Зимняя вишня".
Тогда удалось
выяснить, что слухи о сотнях погибших и забитых до отказа моргах
распространялись с территории Украины. В фейковых аккаунтах "свидетели" и "очевидцы"
писали о страшных последствиях пожара и утверждали, что своими глазами видели
грузовики с горами трупов. Только вот почему-то в век цифровых технологий не
одной фотографии, подтверждавших бы страшные новости, в соцсетях не было.
В случае с
магнитогорской трагедией тоже нашлись "исследователи", которые вбросили в Сеть
версию о том, что взрыв в жилом доме организовала
группа водителей маршрутных такси. Таксист-алкоголик, принявший ислам, и его
подельники якобы сняли квартиру в злополучном доме на проспекте Карла Маркса и
собрали там несколько бомб для того, чтобы взорвать их в новогоднюю ночь в
разных местах города. Но что-то пошло не так и одно из устройств сработало
прямо в квартире, в результате чего был разрушен целый подъезд.
Следственный комитет призвал журналистов не доверять сообщениям
террористических организаций и сообщил, что следов взрывчатых веществ на месте
обрушения дома в Магнитогорске не обнаружено, а приоритетной версией
по-прежнему остается взрыв бытового газа.
Что же касается
заявления террористической группировки "Исламское государство" о
причастности ко взрыву, то это далеко не первая попытка террористов капитализировать
слухи. Так уже было в 2017 году в случае со стрельбой в Лас-Вегасе, когда американские
спецслужбы не выявили никакой связи стрелка с боевиками.
Ведущий эксперт
по терроризму Европейского центра стратегических исследований и безопасности
Евгения Гвоздева обратила внимание на тот факт, что заявление ИГ по
Магнитогорску было сделано спустя 19 дней после взрыва.
"Хотя
сейчас его средства пропаганды очень ослаблены, три недели – очень большой
срок, чтобы взять ответственность за подобный теракт. Кроме того, в заявлении
нет дополнительной информации ни о том, как был произведен данный теракт, ни о
тех, кто его совершил", – сказала эксперт в интервью РИА Новости.
Очевидно, что
подобные заявления будут появляться и в будущем после масштабных техногенных и
иных катастроф как в России, так и в других странах. Задача спецслужб в этих
случаях – не только докопаться до истинных причин происшествий, найти виновных
и наказать их, но и идентифицировать лиц, распространяющих фейковые новости и
пытающихся с их помощью раскачать ситуацию, посеяв в обществе панику.