На проходящем в Объединенных Арабских Эмиратах футбольном Кубке Азии завершились групповые турниры. Последними играли встречи 3-го тура команды под литерами Е и F. В принципиальном поединке сборная Японии переиграла команду Узбекистана - 2:1. Но обе страны продолжают борьбу в плей-офф.

На проходящем в Объединенных Арабских Эмиратах футбольном Кубке Азии завершились групповые турниры. Последними играли встречи 3-го тура команды под литерами "Е" и "F". В принципиальном поединке сборная Японии переиграла команду Узбекистана — 2:1. Но обе страны продолжают борьбу в плей-офф.Матч Япония — Узбекистан получился острым. При этом счет открыли наши географические соведи (Шомуродов), но японцы Муто в первом тайме и Сиотани во втором смогли принести успех Стране Восходящего солнца.В группе "F" Япония (9 очков) на первом месте, Узбкистан (6) — на втором. Оман выиграл у команды Туркменистана (3:1) и набрал 3 очка, проигравшие заняли 4-е место без турнирных баллов.В группе "Е" Катар выиграл у Саудовской Аравии (2:0, а Ливан разгромил КНДР (4:1). У сборной Катара 9 очков, саудиты на 2-м месте (6 очков), далее Ливан (3) и КНДР (0).