Российская актриса стала мамой в пятый раз. Неделю назад Мария Порошина родила сына.

Российская актриса стала мамой в пятый раз. Неделю назад Мария Порошина родила сына.В недавнем интервью звезда призналась, что пока не выбрала имя для малыша, потому что каждый член семьи предлагает свой вариант. Актриса также поспешила опровергнуть все слухи о том, что сына будут звать Степан."Мы пока не определились в этом вопросе – не понимаемпока, как назвать малыша. Может, оттого что нас в семье много, каждыйпредлагает свой вариант. В итоге, вопрос с именем для сына подвис. Есть 3-4мужских имени, которые нам нравятся больше всего, но окончательно мы пока неопределились", -передает слова издание "".Однако поклонников актрисы больше волнует вопрос, кто является настоящим отцом ребенка. Самазвезда скрывает имя своего нового возлюбленного, отметив, что мужчина живет за пределами России. Многиеуверены, что отцом мог стать ее коллега Ярослав Бойко. Известно, что артист женат на хореографе и танцовщице Рамуне Ходоркайте. У него есть внебрачный сын от актрисы Евгении Добровольской.Напомним, что у также есть еще четверо дочерей. Первый ребенок родился в гражданском браке с ГошейКуценко. Остальные дети появились в браке с Ильей Древновым.