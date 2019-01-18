Французские Марсель и Ницца в ближайшее время проведут обмен форвардами. Выступавший за Ниццу Марио Балотелли наденет белую футболку Марселя. В обратном направлении проследует Валер Жермен.

Французские "Марсель" и "Ницца" в ближайшее время проведут обмен форвардами. Выступавший за "Ниццу" Марио Балотелли наденет белую футболку "Марселя". В обратном направлении проследует Валер Жермен.Балотелли уже расторг контракт с "Ниццей" и согласовал договор с "Марселем". В ближайшее время будет официально объявлено об его переходе. Жермен же наверняка станет игроком "Ниццы". Валер уже играл за клуб с Лазурного берега в сезоне-2015/16 на правах аренды.Помимо не проходящего в стартовый состав Жермена "Марсель" может лишиться ведущего полузащитника Димитри Пайета. Француза приглашает китайский "Шанхай Шанган", в котором выступает бывший игрок "Порту" и "Зенита" бразилец Халк.