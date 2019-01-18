Президент ФИФА Джанни Инфантино допустил, что в чемпионате мира по футболу могут принять участие 48 сборных. В связи с этим мировое первенство может пройти не только в Катаре.

Президент ФИФА Джанни Инфантино допустил, что в чемпионате мира по футболу могут принять участие 48 сборных. В связи с этим мировое первенство может пройти не только в Катаре.Джанни Инфантино заявил, что надеется об увеличении числа участников чемпионате мира с 32 до 48. Если ФИФА поддержит своего руководителя, то чемпионат мира 2022 может пройти в новом формате. В связи с расширением возрастет нагрузка на принимающую сторону."Если число участников чемпионата мира 2022 будет увеличено до 48, то ряд матчей пройдут в географически близких к Катару странах", — цитирует президента ФИФА ТАСС. Следующий чемпионат мира во футболу будет проведен в Катаре с с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.