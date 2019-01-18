Спортсменки вместе вышли на лед. Евгения Медведева и Алина Загитова приняли участие в съемках рекламы японской видеоигры.

Спортсменки вместе вышли на лед. Евгения Медведева и Алина Загитова приняли участие в съемках рекламы японской видеоигры.В четверг, 17 января, на японском Youtube-канале MAiDiGiTV появился короткий видеоролик, в котором спортсменки изобразили двух героинь ролевой видеоигры Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story. Алина Загитова исполнила роль главного персонажа – Мадоки, а сыграла ее союзницу по имени Хомура. В рекламе девушки выполнили несколько трюков на льду.Видео успели оценить поклонники фигурного катания. Пользователи одарили двух фигуристок комплиментами. "Как красиво! Уважаю и Медведову и Загитову. Они лучшие в мире! Медведева еще покажет свой xарактер! Умницы!", "Сказочно красиво! Девочки похожи на принцесс!﻿", "Какая Алина одухотворенная!", "Обе прекрасны!", "Какие красавицы!", – писали очарованные комментаторы.Напомним, спортсменка Алина Загитова попала в состав российской команды на чемпионат Европы, которыйпройдет встолице Белоруссии с 23 по 27 января. Вместе с ней страну представят СофьяСамодурова и Станислава Константинова. Фигуристка оказалась в числе запасных из-за провального выступления на соревнованиях в Саранске.