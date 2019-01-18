Спортсменка раздавала автографы в дворце Мегаспорт и попала в не очень приятную для себя ситуацию. Один из фанатов внезапно начал приставать к ней с поцелуем.

Спортсменка раздавала автографы в дворце "Мегаспорт" и попала в не очень приятную для себя ситуацию. Один из фанатов внезапно начал приставать к ней с поцелуем.Известная российская фигуристка Евгения Медведева ловко увернулась от поцелуя поклонника, который подошел к ней на автограф-сессии. Разочарованному фанату удалось сделать лишь селфи. Неловкая ситуация была запечатлена на видео и выложена в Twitter-аккаунте пользователя 42live, Teleprogramma.19-летняя спортсменка проводила встречу с поклонниками во дворце спорта "Мегаспорт". На кадрах видно, как к ней подходит молодой человек в шарфе ЦСКА пытается поцеловать в щеку, но спортсменка резко уклоняется. Затем она разрешает парню сделать селфи вместе с ней.Ранее хореограф фигуристки Миша Ге рассказал, почему спортсменка показала слабый результат на недавних соревнованиях. Евгения Медведева заняла седьмое место на чемпионате России в Саранске поскольку не смогла хорошо отработать новую короткую программу из-за сжатых сроков, считает Ге.На соревнованиях Евгения Медведева выступила под композицию Джакомо Пуччини "Тоска". Музыку выбрал хореограф. Он надеялся, что композиция поможет раскрыть ее лучшие черты. "Она может передать и красивое катание, и ту страсть, которая есть у нее. Вы знаете, в Евгении присутствует эта сила, этот огонь. Мы хотим, чтобы она показывала его", – отметил Ге.