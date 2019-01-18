Специалисты из Германии смогут попасть в Керченский пролив для оценки свободы судоходства. Об этом Ангела Меркель и Владимир Путин договорились на саммите Большой двадцатки в Аргентине.

Специалисты из Германии смогут попасть в Керченский пролив для оценки свободы судоходства. Об этом Ангела Меркель и ВладимирПутин договорились на саммите Большой двадцатки в Аргентине.Российский дипломат Сергей Лавров провел встречу с главой МИДГермании Хайко Маасом в Москве, после чего принял участие в пресс-конференции, в ходе которой рассказал журналистам о соглашении, заключенном между канцлером и президентом. обратилась к Владимиру Путину с просьбой о том,чтобы он позволил немецким специалистам посетить Керченский пролив и проверить,как осуществляется проход через акваторию."Уже больше месяца назад канцлер Меркель просила президентаПутина разрешить германским специалистам приехать в район Керченского пролива ипосмотреть, как осуществляется проход через эту акваторию, учитывая, чтонеобходимо соблюдать нормы безопасности: там лоцманская проводка присутствует итак далее. И президент Путин тут же согласился", – передает его слова РИАНовости.Главу России также попросили обеспечить доступ французскимэкспертам. Владимир Путин также одобрил это обращение. Однако, как утверждает СергейЛавров, прошло уже около месяца, но ни один из специалистов так и не появился на месте.Дипломат отметил, что Маас настаивает на том, чтобы в "этой политической процедуре" была задействована украинская сторона. Помнению российского министра, в таком случае все переговоры зайдут в тупик. "Мы рискуем оказаться втой же ситуации, в которой оказался "Нормандский формат" с "формулойШтайнмайера", – заключил он.Напомним, 25 ноября прошлого года три корабля Украинынарушили границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они совершали опасные маневры и неподчинялись требованиям властей. Послеэтого корабли были задержаны. Украинцам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы страны.