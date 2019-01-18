Администрация одной из московских школ объявила о закрытии одного
из учебных корпусов на карантин. По словам представителей заведения, причиной стала вспышка ОРВИ.
Администрация одной из московских школ объявила о закрытии одного
из учебных корпусов на карантин. По словам представителей заведения, причиной стала вспышка ОРВИ.
В четверг, 17 января, директор опубликовала новость на
официальном сайте школы. Она сообщила, что более 20% учеников начальной школы
не смогли прийти на занятия из-за болезни. Администрация учебного заведения
обратилась в Роспотребнадзор для получения дальнейших рекомендаций. В результате
они приняли решение закрыть учебный корпус на карантин и обучать детей в
дистанционном режиме.
"Сегодня мною была
получена информация об отсутствии на уроках 173 обучающихся начальной школы из 586
(более 20%) в учебном корпусе № 5. Причина отсутствия, указанная в служебной
записке, – . После письменного обращения в Роспотребнадзор нами были
получены рекомендации по дальнейшим действиям. С целью предотвращения дальнейшего распространения заболевания, было принято
решение о приостановлении образовательного процесса в учебном комплексе", – пояснила
руководитель школы.
Ранее в СМИ распространилась новость о том, что учащиеся дошкольного
корпуса другой школы ушли на карантин из-за . Однако позднее представители заведения опровергли эту
информацию. Информация об эпидемии, тем не менее, заставляет родителей сильно переживать за здоровье учеников.