Администрация одной из московских школ объявила о закрытии одного из учебных корпусов на карантин. По словам представителей заведения, причиной стала вспышка ОРВИ.

Администрация одной из московских школ объявила о закрытии одногоиз учебных корпусов на карантин. По словам представителей заведения, причиной стала вспышка ОРВИ.В четверг, 17 января, директор опубликовала новость наофициальном сайте школы. Она сообщила, что более 20% учеников начальной школыне смогли прийти на занятия из-за болезни. Администрация учебного заведенияобратилась в Роспотребнадзор для получения дальнейших рекомендаций. В результатеони приняли решение закрыть учебный корпус на карантин и обучать детей вдистанционном режиме."Сегодня мною былаполучена информация об отсутствии на уроках 173 обучающихся начальной школы из 586(более 20%) в учебном корпусе № 5. Причина отсутствия, указанная в служебнойзаписке, – . После письменного обращения в Роспотребнадзор нами былиполучены рекомендации по дальнейшим действиям. С целью предотвращения дальнейшего распространения заболевания, было приняторешение о приостановлении образовательного процесса в учебном комплексе", – поясниларуководитель школы.Ранее в СМИ распространилась новость о том, что учащиеся дошкольногокорпуса другой школы ушли на карантин из-за . Однако позднее представители заведения опровергли этуинформацию. Информация об эпидемии, тем не менее, заставляет родителей сильно переживать за здоровье учеников.