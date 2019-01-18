Аварии с погибшей и пострадавшими. Одно из ДТП произошло вчера вечером на 30-м километре автодороги «Киржач-Александров».

Аварии с погибшей и пострадавшими. Одно из ДТП произошло вчера вечером на 30-м километре автодороги Киржач-Александров. По информации дорожных полицейских, водитель 12-й модели "Жигулей" 96-го года рождения, двигаясь со стороны города Карабаново в сторону Александрова, не учел дорожные условия, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с Рено-Сандеро. В результате аварии погибла пассажирка отечественного автомобиля - девушка 1990-го года рождения. Оба водителя госпитализированы.Сегодня в 4 утра ДТП с участием пяти машин случилось на 141-м километре автодороги М7 Волга. По предварительной информации ГИБДД, виновником массового столкновения стал водитель "КИА РИО" 1983-го года рождения. Он при выезде с обочины не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем ГАЗ. Газель везла бухты с проводами. От удара она вылетела на встречку, где врезалась в другую машину. После этого столкновения Газель отбросило на обочину, где она врезалась в грузовой рефрижиратор. Провода же, которые высыпались на дорогу, повредили Хендай. Он двигался в сторону Владимира. В результате массового столкновения водители двух автомобилей с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.