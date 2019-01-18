Суд во Львове на два месяца арестовал выдворенную ранее из России украинскую журналистку Елену Бойко. Об этом сообщило управление Службы безопасности Украины по Львовской области.

Суд во Львове на два месяца арестовал выдворенную ранее из России украинскую журналистку Елену Бойко. Об этом сообщило управление Службы безопасности Украины по Львовской области.Об аресте "антиукраинской пропагандистки" СБУ написало в Facebook​​​.Накануне журналистку выдворили из России за нарушения правил пребывания на территории нашей страны. После этого она сразу же была задержана сотрудниками СБУ, а Харьковский суд арестовал ее, отправив в следственный изолятор Львова.Бойко известна критикой политики президента Украины Петра Порошенко, сообщает ТАСС.