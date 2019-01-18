Дмитрий Нагиев устроил настоящую провокацию, когда обнародовал свои фотографии, на которых позирует со спущенными штанами. Сын шоумена Кирилл немедленно отреагировал на демарш родителя.

Дмитрий Нагиев устроил настоящую провокацию, когда обнародовал свои фотографии, на которых позирует со спущенными штанами. Сын шоумена Кирилл немедленно отреагировал на демарш родителя.Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовал несколько фотографий, где предстал в дезабилье. "Бесконечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь, и на меня без штанов. Но я снимал их еще до того, как это стало мейнстримом", – самонадеянно подписал одно из фото Нагиев. Всего за час этот снимок собрал более 175 тысяч лайков и множество комментариев.Не остался в стороне сын Дмитрия Кирилл Нагиев. Он пристыдил знаменитого папу: "У всех нормальные отцы, а мой на всю страну хозяйство показывает) как мне быть?" Неизвестно, что ответил наследнику популярный телеведущий, потому как вскоре он быстро удалил пикантные кадры. Вместо этого он выложил селфи и написал: "И поругали и похвалили. Так сказать, метод кнута и пряника. А нам мазохистам-сладкоежкам, это только нравится (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)".Многочисленные подписчики высказались относительно поднявшейся шумихи. "грусть нисусветная в глазах.... эпотаж это баловство... душе там в "хоромах"., ох как несладко... видимо кризис нехватки духовной пищи... так оно и есть !", "Четкий прям🤣взбучка людей зашла, не зря вы", "Это все прикольно конечно и все мы люди в конце концов... но лицо Первого канала "Голос-дети"...", "Димычу, внимания что ли не хватает... нет... ему человека милого и с пониманием не хватает... круговерть и фальш вокруг напрягла , видно, уже порядком... отсюда такой поступок...." – проанализировали действия интернет-пользователи.