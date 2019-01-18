Согласно результатам исследования злоумышленник причинил компании-правообладателю ущерб на сумму свыше 1 миллиона рублей...

Оперативники ОЭБиПК УВД по ЮАО задержали 28-летнего молодого человека по подозрению в реализации контрафактного программного обеспечения.Сотрудниками полиции было установлено, что на Луганской улице житель столицы, осуществляя торговую деятельность, сбыл оптический диск с нелицензионным программным обеспечением. Также у подозреваемого были обнаружены и изъяты аналогичные диски.Согласно результатам исследования данный товар является контрафактным. Ущерб компании-правообладателю составил свыше 1 миллиона рублей.Следственным управлением УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав». Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22