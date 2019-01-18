Над Дональдом
Трампом нависла угроза импичмента. Президента хотят выгнать из Белого дома еще с момента, как он переступил его порог, но сейчас вероятность этого наиболее
высока.
Над Дональдом
Трампом нависла угроза импичмента. Президента хотят выгнать из Белого дома еще с момента, как он переступил его порог, но сейчас вероятность этого наиболее
высока.
Конгресс
отозвал свое приглашение Трампу для традиционного ежегодного выступления на
тему "О положении в стране" и это уже настоящая война, в которой у Трампа
остается все меньше вариантов для маневра. Так охарактеризовал новый этап
противостояния президента с законодателями директор Института США и Канады РАН Валерий
Гарбузов. Если Трамп пойдет на
дальнейшее обострение, то ему вполне может грозить импичмент.
"То, что сейчас происходит, это самая
настоящая война между президентом и конгрессом. Самая настоящая война, в
которой пока трудно предсказать победителя", – сказал эксперт.
Накануне, 17
января, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси проинформировала Трампа о
том, что ежегодная церемония выступления президента отменяется из-за рекордного
по продолжительности шатдауна. Трамп в ответ отказал Пелоси в правительственном
самолете, на котором она должна была лететь в зарубежную поездку, посоветовав ей отправиться в европейский вояж обычным авиарейсом, сообщает РИА Новости.
Конгресс, ФБР и
прокуратура одновременно ведут свои расследования предполагаемых связей
президента США с Россией и Владимиром Путиным. О том, что Трамп – агент Кремля и
человек Путина говорили еще до выборов 2016 года. Его обвиняли
в тайных связях с Россией и получении от нее некой помощи во время
президентской кампании.
В начале 2019 года против президента выдвинули еще одно нелепое обвинение: якобы на своей встрече с Путиным во время
саммита G20 в Гамбурге президент США мог каким-то образом исказить величие
Америки. От переводчиков, присутствующих во время беседы, требуют раскрыть
тайну переговоров.
Еще
в октябре 2017 года за материалы, способствующие импичменту Дональда Трампа,
американским миллионером-издателем Ларри Флинтом была объявлена награда в 10
миллионов долларов. Пока что эту кругленькую сумму никто не получил.