Над Дональдом Трампом нависла угроза импичмента. Президента хотят выгнать из Белого дома еще с момента, как он переступил его порог, но сейчас вероятность этого наиболее высока.

Над ДональдомТрампом нависла угроза импичмента. Президента хотят выгнать из Белого дома еще с момента, как он переступил его порог, но сейчас вероятность этого наиболеевысока.Конгрессотозвал свое приглашение Трампу для традиционного ежегодного выступления натему "О положении в стране" и это уже настоящая война, в которой у Трампаостается все меньше вариантов для маневра. Так охарактеризовал новый этаппротивостояния президента с законодателями директор Института США и Канады РАН ВалерийГарбузов. Если Трамп пойдет надальнейшее обострение, то ему вполне может грозить импичмент."То, что сейчас происходит, это самаянастоящая война между президентом и конгрессом. Самая настоящая война, вкоторой пока трудно предсказать победителя", – сказал эксперт.Накануне, 17января, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси проинформировала Трампа отом, что ежегодная церемония выступления президента отменяется из-за рекордногопо продолжительности шатдауна. Трамп в ответ отказал Пелоси в правительственномсамолете, на котором она должна была лететь в зарубежную поездку, посоветовав ей отправиться в европейский вояж обычным авиарейсом, сообщает РИА Новости.Конгресс, ФБР ипрокуратура одновременно ведут свои расследования предполагаемых связейпрезидента США с Россией и Владимиром Путиным. О том, что Трамп – агент Кремля ичеловек Путина говорили еще до выборов 2016 года. Его обвинялив тайных связях с Россией и получении от нее некой помощи во времяпрезидентской кампании.В начале 2019 года против президента выдвинули еще одно нелепое обвинение: якобы на своей встрече с Путиным во времясаммита G20 в Гамбурге президент США мог каким-то образом исказить величиеАмерики. От переводчиков, присутствующих во время беседы, требуют раскрытьтайну переговоров.Ещев октябре 2017 года за материалы, способствующие импичменту Дональда Трампа,американским миллионером-издателем Ларри Флинтом была объявлена награда в 10миллионов долларов. Пока что эту кругленькую сумму никто не получил.