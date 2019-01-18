Возведение железнодорожной части переправы через Керченский пролив и
подходов к нему идет по графику, заявили в компании Стройгазмонтаж
– генеральном подрядчике строительства Крымского моста. Строители
отбили все опровергли все страшилки беспокойных украинцев, которые
предостерегали Россию от возведения железнодорожной части переправы.
Наглые злопыхатели в очередной раз остались в дураках.
Возведение железнодорожной части переправы через Керченский пролив и
подходов к нему идет по графику, заявили в компании "Стройгазмонтаж"
– генеральном подрядчике строительства Крымского моста. Строители
отбили все опровергли все страшилки беспокойных украинцев, которые
предостерегали Россию от возведения железнодорожной части переправы.
Наглые злопыхатели в очередной раз остались в дураках.
Строители заявили, что координируют работы по строительству железнодорожной части . В компании "Стройгазмонтаж" не сомневаются, что первые поезда поедут по переправе уже к декабрю текущего года.
Монтаж
пролетных конструкций железнодорожной части Крымского моста выполнен на
90%, на готовых участках переправы уже появилась треть от общего числа
рельсов.
На строительстве переправы трудятся 6500 инженеров и рабочих и почти полтысячи единиц техники. В компании "Стройгазмонтаж"
отметили, что после завершения строительства железнодорожной части
Крымского моста она будет передана на баланс государственного
предприятия "Крымская железная дорога".
На
Украине за возведением переправы наблюдают с нескрываемым раздражением.
Злопыхатели то и дело озвучивают глупости про Крымский мост. Так,
министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш назвал переправу "бутафорским проектом", цель которой – повышение рейтинга российской власти.
Высокопоставленный
чиновник заявил, что опоры проседают, а раз так, то
пускать по нему поезда весом в несколько тысяч тонн опасно. По словам
Черныша, проблемы имеются и со строительством подъездов к трассе. В
пример украинский чиновник привел тоннель в поселке Октябрьский рядом с
Керчью, в котором случился сдвиг грунта.
Сомневающиеся
в необходимости строительства железнодорожной части Крымского моста
есть и в России. Научный сотрудник Института водных проблем РАН Юрий
Медовар утверждает, что опоры трассы проседают со скоростью 89
миллиметров в год, и проход по переправе железнодорожного состава грозит
ее обрушением.
Напомним,
Крымский мост вводится в эксплуатацию поэтапно. Первой была запущена
автомобильная часть. Сначала переправу открыли для легковых транспортных
средств, а затем разрешили проезд большегрузных автомобилей. За
прошедшие месяцы по трассе проехало почти четыре миллиона автомобилей.