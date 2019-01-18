Возведение железнодорожной части переправы через Керченский пролив и подходов к нему идет по графику, заявили в компании Стройгазмонтаж – генеральном подрядчике строительства Крымского моста. Строители отбили все опровергли все страшилки беспокойных украинцев, которые предостерегали Россию от возведения железнодорожной части переправы. Наглые злопыхатели в очередной раз остались в дураках.

Возведение железнодорожной части переправы через Керченский пролив иподходов к нему идет по графику, заявили в компании "Стройгазмонтаж"– генеральном подрядчике строительства Крымского моста. Строителиотбили все опровергли все страшилки беспокойных украинцев, которыепредостерегали Россию от возведения железнодорожной части переправы.Наглые злопыхатели в очередной раз остались в дураках.Строители заявили, что координируют работы по строительству железнодорожной части . В компании "Стройгазмонтаж" не сомневаются, что первые поезда поедут по переправе уже к декабрю текущего года.Монтажпролетных конструкций железнодорожной части Крымского моста выполнен на90%, на готовых участках переправы уже появилась треть от общего числарельсов.На строительстве переправы трудятся 6500 инженеров и рабочих и почти полтысячи единиц техники. В компании "Стройгазмонтаж"отметили, что после завершения строительства железнодорожной частиКрымского моста она будет передана на баланс государственногопредприятия "Крымская железная дорога".НаУкраине за возведением переправы наблюдают с нескрываемым раздражением.Злопыхатели то и дело озвучивают глупости про Крымский мост. Так,министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш назвал переправу "бутафорским проектом", цель которой – повышение рейтинга российской власти.Высокопоставленныйчиновник заявил, что опоры проседают, а раз так, топускать по нему поезда весом в несколько тысяч тонн опасно. По словамЧерныша, проблемы имеются и со строительством подъездов к трассе. Впример украинский чиновник привел тоннель в поселке Октябрьский рядом сКерчью, в котором случился сдвиг грунта.Сомневающиесяв необходимости строительства железнодорожной части Крымского мостаесть и в России. Научный сотрудник Института водных проблем РАН ЮрийМедовар утверждает, что опоры трассы проседают со скоростью 89миллиметров в год, и проход по переправе железнодорожного состава грозитее обрушением.Напомним,Крымский мост вводится в эксплуатацию поэтапно. Первой была запущенаавтомобильная часть. Сначала переправу открыли для легковых транспортныхсредств, а затем разрешили проезд большегрузных автомобилей. Запрошедшие месяцы по трассе проехало почти четыре миллиона автомобилей.