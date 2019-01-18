Сегодня, 18 января, стало известно о госпитализации
популярной исполнительницы Дианы Арбениной. Лидер групп Ночные снайперы
сейчас находится под наблюдением французских медиков.
Сегодня, 18 января, стало известно о госпитализации
популярной исполнительницы Дианы Арбениной. Лидер групп "Ночные снайперы"
сейчас находится под наблюдением французских медиков.
О том, что 44-летняя Арбенина попала в больницу стало известно
из соцсетей певицы. Звезда сообщила поклонникам, что попала в больницу, потому
что очень любит кататься на лыжах и сейчас с ней все в порядке. Позже звезда
удалила пост.
Однако журналистам удалось выяснить, что исполнительницу
доставили к медикам из-за сердечного приступа. По словам PR-директора артистки
Марии Кохель, артистка испытывает жуткие мучения.
"Приступ продолжался 16 часов, и до сих пор медикам не
удается полностью снять боль, хотя состояние артистки, к счастью,
стабилизировалось, и угрозы жизни нет, – цитирует Кохель .
По словам PR-директора звезды, отмены запланированных
концертов не будет. Представитель знаменитости поблагодарила поклонников,
которые прямо сейчас молятся за здоровье Арбениной, и добавила, что звезда "Ночных
снайперов" скоро вернется в строй.