Сегодня, 18 января, стало известно о госпитализации популярной исполнительницы Дианы Арбениной. Лидер групп Ночные снайперы сейчас находится под наблюдением французских медиков.

Сегодня, 18 января, стало известно о госпитализациипопулярной исполнительницы Дианы Арбениной. Лидер групп "Ночные снайперы"сейчас находится под наблюдением французских медиков.О том, что 44-летняя Арбенина попала в больницу стало известноиз соцсетей певицы. Звезда сообщила поклонникам, что попала в больницу, потомучто очень любит кататься на лыжах и сейчас с ней все в порядке. Позже звездаудалила пост.Однако журналистам удалось выяснить, что исполнительницудоставили к медикам из-за сердечного приступа. По словам PR-директора артисткиМарии Кохель, артистка испытывает жуткие мучения."Приступ продолжался 16 часов, и до сих пор медикам неудается полностью снять боль, хотя состояние артистки, к счастью,стабилизировалось, и угрозы жизни нет, – цитирует Кохель .По словам PR-директора звезды, отмены запланированныхконцертов не будет. Представитель знаменитости поблагодарила поклонников,которые прямо сейчас молятся за здоровье Арбениной, и добавила, что звезда "Ночныхснайперов" скоро вернется в строй.