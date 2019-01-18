Прихожане
церкви в Черкассах стали свидетелями неадекватного поведения президента. На
прозвучавший из толпы вопрос о коррупции, Петр Порошенко ответил: Слава
Украине!
Прихожане
церкви в Черкассах стали свидетелями неадекватного поведения президента. На
прозвучавший из толпы вопрос о коррупции, Петр Порошенко ответил: "Слава
Украине!"
Президент
продолжает свой томос-тур: он возит по стране документ об автокефалии украинской
церкви и рассказывает гражданам о своих заслугах в получении томоса. В одном из
храмов в Черкассах во время общения с прихожанами к Порошенко подошел молодой
человек и поинтересовался у него, когда президент начнет бороться с коррупцией.
Неудобный
вопрос буквально взбесил главу государства: он назвал прихожанина москальским
провокатором. "Мы молимся за Украину, за единую церковь, за единство
украинского народа. "Слава Украине!" – прокричал президент.
Неадекватное
поведение президента возмутило прихожан, но господина Порошенко, считающего себя православным
христианином, это не удивило.
Он и так уже успел запятнать
себя поступками, свидетельствующими о настоящем грехопадении. К примеру, на
Украине есть иконы с изображением Петра Порошенко и его семьи. В 2016 году в
СМИ попали снимки, сделанные в храме на территории государственной резиденции
главы Незалежной. На фреске изображены мужчина, женщина и четверо детей,
которые внешне напоминают членов семьи Порошенко.
Помимо
этого, в католическое Рождество 25 декабря 2018 года, которое на Украине
отмечают не более 5% населения, Петр Порошенко поздравил с праздником граждан страны.
Телеобращение транслировалось в центре Киева на больших экранах.
Сам
факт, когда президент светского государства возит по стране церковный документ
и всячески подчеркивает свои заслуги в обретении независимости церкви, свидетельствует
о неуважении Порошенко к верующим. На это президенту неоднократно указывали его
политические оппоненты.