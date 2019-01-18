Прихожане церкви в Черкассах стали свидетелями неадекватного поведения президента. На прозвучавший из толпы вопрос о коррупции, Петр Порошенко ответил: Слава Украине!

Прихожанецеркви в Черкассах стали свидетелями неадекватного поведения президента. Напрозвучавший из толпы вопрос о коррупции, Петр Порошенко ответил: "СлаваУкраине!"Президентпродолжает свой томос-тур: он возит по стране документ об автокефалии украинскойцеркви и рассказывает гражданам о своих заслугах в получении томоса. В одном изхрамов в Черкассах во время общения с прихожанами к Порошенко подошел молодойчеловек и поинтересовался у него, когда президент начнет бороться с коррупцией.Неудобныйвопрос буквально взбесил главу государства: он назвал прихожанина москальскимпровокатором. "Мы молимся за Украину, за единую церковь, за единствоукраинского народа. "Слава Украине!" – прокричал президент.Неадекватноеповедение президента возмутило прихожан, но господина Порошенко, считающего себя православнымхристианином, это не удивило.Он и так уже успел запятнатьсебя поступками, свидетельствующими о настоящем грехопадении. К примеру, наУкраине есть иконы с изображением Петра Порошенко и его семьи. В 2016 году вСМИ попали снимки, сделанные в храме на территории государственной резиденцииглавы Незалежной. На фреске изображены мужчина, женщина и четверо детей,которые внешне напоминают членов семьи Порошенко.Помимоэтого, в католическое Рождество 25 декабря 2018 года, которое на Украинеотмечают не более 5% населения, Петр Порошенко поздравил с праздником граждан страны.Телеобращение транслировалось в центре Киева на больших экранах.Самфакт, когда президент светского государства возит по стране церковный документи всячески подчеркивает свои заслуги в обретении независимости церкви, свидетельствуето неуважении Порошенко к верующим. На это президенту неоднократно указывали егополитические оппоненты.