В Сети появились фотографии, на которых Юлия Высоцкая запечатлена с не известным широкой общественности мужчиной, держащим ее за руки. Снимки стали сенсацией.

В Сети появились фотографии, на которых Юлия Высоцкая запечатлена с не известным широкой общественности мужчиной, держащим ее за руки. Снимки стали сенсацией.Сейчас в социальной сети Instagram набирает популярность такое веяние: пользователи публикуют свои фотографии десятилетней давности. Впрочем, сейчас течение так разрослось, что многие выкладывают просто архивные снимки. Не осталась в стороне и популярная актриса .Вначале артистка удивила фанатов, когда обнародовала фотографию, где представлена с практически лысой головой. Реакция оказалась такой бурной, что Высоцкой пришлось напомнить: кадр был сделан несколько лет назад, во время съемок фильма ее супруга, режиссера Андрея Кончаловского "Рай".Решив сыграть на контрасте, Юлия Высоцкая опубликовала несколько совсем старых фотографий, сделанных во времена ее студенчества. Тогда будущая актриса училась мастерству в одном из театральных вузов Минска. "эти картинки ооооочень давние, волосы ооооочень длинные и #неблондинка) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – сообщила популярная актриса.Опубликованные кадры взывали фурор. Многие попросту не узнали в рыжеволосой, упитанной девушке ныне стройную, эффектную Юлию Высоцкую. "Какая хорошенькая, слегка пухленькая", "Плюшка!", "Вы здесь абсолютно другая, я не про волосы и не про внешность, просто другой человек с другой энергетикой", "Вы такая хорошенькая были, вам идет и длина волос и цвет. Сейчас, извините, вы слишком худая)", "обалдеть, это вы????", "Другой человек", "Какая... Почти не узнаваемая. ☺☺ Интересно", "Юля это вы с длинными волосами ?вообще не узнать Вы совершенно другая", – высказали ошеломленные подписчики.