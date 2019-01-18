Главная пышка телестройки попала в больницу. У Саши Черно серьезные проблемы со здоровьем. Медики отмечают, что лишний вес мог стать причиной недуга звезды шоу Дом-2.

Главная пышка телестройки попала в больницу. У Саши Черно серьезныепроблемы со здоровьем. Медики отмечают, что лишний вес мог стать причиной недугазвезды шоу "Дом-2".Накануне вечером Саше стало плохо. Прямо на съемках красоткаощутила боль в нижней части живота. Участница "Дома-2" не понимала, что сней происходит."Почувствовала на вчерашнем шоу жутчайшую боль внизу живота…Пошла в уборную – кровь. Что бы это могло быть, до критических дней еще неделя,сбоев с этим не было никогда", – посетовала Черно.Девушку отправили к медикам. После обследования врачипоставили звезде телестройки неутешительный диагноз."Поехала срочно в больницу, где обследовалась в концеоктября. Какое же у них было удивление, что мой вес в октябре составлял 120килограммов, а сейчас – 129. А пять дней назад вообще 137! Обследовали… Итог:образовалась киста в яичнике 4,5 сантиметра. Гормональный сбой", – сообщила пышка.По словам звезды "Дома-2" ей прописали кучу таблеток, запретили"голодание и самопохудение". "О детях речи на данный момент вообще идти неможет, лечение", – заметила Саша.Теперь красотка, которая на каждом углу пропагандировалабодипозитив, изменила свои взгляды. Она считает, что если лишний вес есть, то сним надо обязательно бороться. Принятие себя такой, какая ты есть, всеголишь отговорки для лентяек. Об этом девушка сообщила в своем Instagram.Напомним, что на днях участница рассказала, что оченьпоправилась и весит теперь 137. Ведущая проекта Ксения Бородина, узнав об этом,раскритиковала Черно, намекнув, что та объедается донельзя.Бородина отметила, что за один присест главная пышка шоу расправиласьс пудингом, бутербродом, выпила йогурт, одолела порцию жареной рыбы, закусилавсе это тремя салатами с майонезом и запила сладкой газировкой. После плотногоперекуса Саша завалилась спать.