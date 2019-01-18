Главная пышка телестройки попала в больницу. У Саши Черно серьезные
проблемы со здоровьем. Медики отмечают, что лишний вес мог стать причиной недуга
звезды шоу Дом-2.
Главная пышка телестройки попала в больницу. У Саши Черно серьезные
проблемы со здоровьем. Медики отмечают, что лишний вес мог стать причиной недуга
звезды шоу "Дом-2".
Накануне вечером Саше стало плохо. Прямо на съемках красотка
ощутила боль в нижней части живота. Участница "Дома-2" не понимала, что с
ней происходит.
"Почувствовала на вчерашнем шоу жутчайшую боль внизу живота…
Пошла в уборную – кровь. Что бы это могло быть, до критических дней еще неделя,
сбоев с этим не было никогда", – посетовала Черно.
Девушку отправили к медикам. После обследования врачи
поставили звезде телестройки неутешительный диагноз.
"Поехала срочно в больницу, где обследовалась в конце
октября. Какое же у них было удивление, что мой вес в октябре составлял 120
килограммов, а сейчас – 129. А пять дней назад вообще 137! Обследовали… Итог:
образовалась киста в яичнике 4,5 сантиметра. Гормональный сбой", – сообщила пышка.
По словам звезды "Дома-2" ей прописали кучу таблеток, запретили
"голодание и самопохудение". "О детях речи на данный момент вообще идти не
может, лечение", – заметила Саша.
Теперь красотка, которая на каждом углу пропагандировала
бодипозитив, изменила свои взгляды. Она считает, что если лишний вес есть, то с
ним надо обязательно бороться. Принятие себя такой, какая ты есть, всего
лишь отговорки для лентяек. Об этом девушка сообщила в своем Instagram.
Напомним, что на днях участница рассказала, что очень
поправилась и весит теперь 137. Ведущая проекта Ксения Бородина, узнав об этом,
раскритиковала Черно, намекнув, что та объедается донельзя.
Бородина отметила, что за один присест главная пышка шоу расправилась
с пудингом, бутербродом, выпила йогурт, одолела порцию жареной рыбы, закусила
все это тремя салатами с майонезом и запила сладкой газировкой. После плотного
перекуса Саша завалилась спать.