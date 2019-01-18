Недавно теледива Ксения Собчак появилась в Киеве. Хоть блондинка в шоколаде и заявляет, что ее визит неполитический, тот факт, что ей вообще удалось въехать на Украину наталкивает на размышления.

Недавно теледива Ксения Собчак появилась в Киеве. Хоть "блондинкав шоколаде" и заявляет, что ее визит неполитический, тот факт, что ей вообщеудалось въехать на Украину наталкивает на размышления.Дело в том, что Собчак уже давно значится в списках сайта "Миротворец". Ресурс обнародует данные о лицах, которым запрещено приезжать вНезалежную. В базу нежелательных персон Ксения попала послепосещения Крыма в 2014 году. Утверждается, что теледива "оправдывалаоккупацию" полуострова.По мнению члена экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, блондинка гуляла по Крещатикуне просто так, а по приглашению. Разрешение на въезд ей выписал украинский президент."Оказывается жовто-блакитный купальник Ксюша надевала непросто так на Мальдивах. Она вероятно уже тогда сформировала свой план поездкив Киев. Наверное, украинские политики с ног сбились. Ну еще бы, бывший кандидатв президенты России пожаловал. Мне кажется, что Порошенко все же прервет своигастроли с томосом по Украине и проведет переговоры с Собчак, несмотря на всеуверения его пресс-службы в обратном. Ну что вы, ведь такая величина, такаяполитическая глыба из России пожаловала. Да и Юля Тимошенко, думаю, не растеряется, надоже ей как-то очки набирать к 31 марта", – заметил общественник.Также Манукян обратился к представителям "Миротворца",которые в сложившейся ситуации выглядят, мягко говоря, глупо. Эксперт отметил, как же по-дурацки ресурс будет смотреться после того, как, к примеру, облаченная в желто-голубое Ксения Собчак попросит у Порошенко политического убежища и ей не откажут."Кстати, Собчакобмолвилась, что приехала к подруге. Быть может этой таинственной подругойявляется как раз Тимошенко? А что Зеленский? Не отстает от коллег? Говорят, чтоКсюша интервью у него хочет взять. Попутного ей ветра. А вот"Миротворцу" незачет. "Агента Кремля" не доглядели. Зачемспрашивается они ее в свой список вносили, чтобы сейчас так опозориться?Украинский цирк как-то без помпы встретил заезжую клоунессу. Старайтесь ребяталучше. А может Ксюша политического убежища у них попросит? Было бы пикантно",– наметил Вадим.