Недавно теледива Ксения Собчак появилась в Киеве. Хоть блондинка
в шоколаде и заявляет, что ее визит неполитический, тот факт, что ей вообще
удалось въехать на Украину наталкивает на размышления.
Недавно теледива Ксения Собчак появилась в Киеве. Хоть "блондинка
в шоколаде" и заявляет, что ее визит неполитический, тот факт, что ей вообще
удалось въехать на Украину наталкивает на размышления.
Дело в том, что Собчак уже давно значится в списках сайта "Миротворец". Ресурс обнародует данные о лицах, которым запрещено приезжать в
Незалежную. В базу нежелательных персон Ксения попала после
посещения Крыма в 2014 году. Утверждается, что теледива "оправдывала
оккупацию" полуострова.
По мнению члена экспертного совета по развитию
информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, блондинка гуляла по Крещатику
не просто так, а по приглашению. Разрешение на въезд ей выписал украинский президент.
"Оказывается жовто-блакитный купальник Ксюша надевала не
просто так на Мальдивах. Она вероятно уже тогда сформировала свой план поездки
в Киев. Наверное, украинские политики с ног сбились. Ну еще бы, бывший кандидат
в президенты России пожаловал. Мне кажется, что Порошенко все же прервет свои
гастроли с томосом по Украине и проведет переговоры с Собчак, несмотря на все
уверения его пресс-службы в обратном. Ну что вы, ведь такая величина, такая
политическая глыба из России пожаловала. Да и Юля Тимошенко, думаю, не растеряется, надо
же ей как-то очки набирать к 31 марта", – заметил общественник.
Также Манукян обратился к представителям "Миротворца",
которые в сложившейся ситуации выглядят, мягко говоря, глупо. Эксперт отметил, как же по-дурацки ресурс будет смотреться после того, как, к примеру, облаченная в желто-голубое Ксения Собчак попросит у Порошенко политического убежища и ей не откажут.
"Кстати, Собчак
обмолвилась, что приехала к подруге. Быть может этой таинственной подругой
является как раз Тимошенко? А что Зеленский? Не отстает от коллег? Говорят, что
Ксюша интервью у него хочет взять. Попутного ей ветра. А вот
"Миротворцу" незачет. "Агента Кремля" не доглядели. Зачем
спрашивается они ее в свой список вносили, чтобы сейчас так опозориться?
Украинский цирк как-то без помпы встретил заезжую клоунессу. Старайтесь ребята
лучше. А может Ксюша политического убежища у них попросит? Было бы пикантно",
– наметил Вадим.