Певица Жасмин отправилась на курорт вместе с младшими детьми. В спокойной обстановке артистка задумалась о тонкостях воспитания.

Певица Жасмин отправилась на курорт вместе с младшими детьми.В спокойной обстановке артистка задумалась о тонкостях воспитания.Заменить все время проводит с наследниками – шестилетней Маргаритойи двухлетним Мироном. По словам артистки, она старается не баловать малышей.Жасмин призналась, что запрещает своим наследникам спасть сней в одной кровати, и только в крайних случаях делает исключение. "Обычно мы сИланом не разрешаем, если только детям не снятся страшные сны. Но сегодня,благодаря моим маленьким террористам, я "прекрасно" выспалась, всю ночьпроведя, по сути, в дырке между двух детских кроваток 😅😅😅(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала певица в своем Instagram.Звезда пояснила, что накануне вечером дети требовали объятийи даже устроили борьбу за внимание матери. Жасмин попыталась угодить сразуобоим и у нее получилось. "С воплями "мояяяяя!!!" каждый пытался утянуть меня к себе на кроватку, чтобы я спала именно с ним. Компромисс в сражении за маму был достигнут, когда мне удалось-таки обнять обоих так, чтобы каждый думал, что я сплю именно с ним 😁А вы своим малышам разрешаете спать с вами или сразу отучаете? И, если разрешаете, то в каких случаях и до скольки лет?" – обратилась знаменитость к фанатам.В комментариях поклонники наперебой рассказывали о собственных детях и семейных обычаях. В итоге фолловеры звезды пришли к выводу, что каждыйродитель решает для сам как поступать.Напомним, Жасминесть старший сын Михаил от первого брака. Как известно, со своим мужем ВячеславомСемендуевым она со скандалом развелась из-за того, что мужчина поднимал на нееруку. В 2011 году знаменитость стала женой миллионера Илана Шора, от которогоона родила Маргариту и Мирона.