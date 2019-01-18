Певица Валерия дала откровенное интервью. Популярная исполнительница рассказала, что ее единственная дочь Анна Шульгина отделилась, выбрав свой путь.

Певица Валерия дала откровенное интервью. Популярная исполнительница рассказала, что ее единственная дочь Анна Шульгина отделилась, выбрав свой путь.У певицы трое детей: сыновья Артемий и Арсений и дочь Анна. Лишь одна наследница решила пойти по проторенной дорожке и стала певицей. Однако творческий путь она выбрала совсем не такой, как у ее именитой мамы."Аня занимается музыкой самостоятельно под сценическим именем Shena. Год назад она от нас отделилась и пробует двигаться сама. Записала авторский альбом на свои стихи и музыку, выпустила несколько клипов, которые можно посмотреть на ю-тубе", – цитирует певицу Валерию .Артистка надеется встретиться с дочерью в Италии и спеть дуэтом. Дело в том, что в последний день зимы Валерия даст единственный концерт в Милане. Артистка находится в гастрольном туре. приуроченном к ее юбилею. В это сложно поверить, но исполнилось 50 лет. К слову, в Италии певица выступает очень редко, а вот отдыхает часто."Последние 13 лет мы проводим лето на нашей летней даче на Женевском озере. Довольно часто мы из нашей Швейцарии сбегаем в Италию, едем в Милан или на озеро Комо", – рассказала Валерия. А вот Недели моды в Милане она не посещает – слишком занята. Впрочем, это не значит, что певица не держит руку на пульсе моды. По словам Валерии, мимо нее не пройдет ни одна новинка или тенденция.Куда больше исполнительница любит посещать музеи в Риме и Флоренции. "Впитываю то прекрасное, что было создано за столетия. Иногда устраиваем себе агротуры в Пьемонте, останавливаемся в небольших сельских отелях среди виноградников. Сами мы вино не употребляем, но для коллекции бере­м", – отметила .