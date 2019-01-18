Неизвестный, вскрыв замок правой двери автомашины, похитил 47 больших пластиковых банок лососевой зернистой красной икры, общей массой 23,5 кг...

«Сотрудники ОУР ОМВД России по району Хамовники задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в краже из автомобиля более 23 кг красной икры», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступило сообщение о краже товара из автомобиля, припаркованного у одного из ресторанов на Комсомольском проспекте.Сотрудники полиции установили, что водитель припарковал автомобиль у ресторана и стал производить его разгрузку, в это время неизвестный, вскрыв замок правой двери автомашины, похитил 47 больших пластиковых банок лососевой зернистой красной икры, общей массой 23,5 кг.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Раменки задержали подозреваемого – 45-летнего москвича. Установлено, что злоумышленник часть похищенного сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению. Другую часть похищенной красной икры он забрал себе.Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60