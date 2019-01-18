Неизвестный похитил её автомобиль, припаркованный на улице Гастелло. Ущерб составил более 1,2 млн рублей...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ВАО задержали троих мужчин, подозреваемых в краже автомобиля «Тойота».В отдел полиции обратилась 28-летняя женщина. По словам заявительницы, неизвестный похитил её автомобиль, припаркованный на улице Гастелло. Ущерб составил более 1,2 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались трое приезжих, один из которых ранее судим. Установлено, что злоумышленники похитили автомобиль при помощи специальных электронных приборов. Похищенная машина изъята.Следственным отделом ОМВД России по району Сокольники г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73