Недавно Сеть всколыхнула новость о
том, что футболист Андрей Аршавин бросил жену Алису, которая родила ему дочь,
увлекшись молодой красоткой. К слову, ранее ради той же Алисы, спортсмен
оставил беременную от него третьим ребенком Юлию Барановскую.
Недавно Сеть всколыхнула новость о
том, что футболист Андрей Аршавин бросил жену Алису, которая родила ему дочь,
увлекшись молодой красоткой. К слову, ранее ради той же Алисы, спортсмен
оставил беременную от него третьим ребенком Юлию Барановскую.
По мнению скандального блогера Лены
Миро, Чипсоед, именно так обозревательница называет Аршавина в своих текстах, не
может быть порядочным человеком. Футболист в свое жизни поступках
руководствуется лишь инстинктами, как животное.
"Самец должен оплодотворить и покинуть самку. Вон,
Барановскую даже несколько раз оплодотворил. Не успев встретиться с Казьминой,
Андрей заделал и ей ребенка, а потом романтика кончилась, и он ускакал на коне
к стюардессе. То есть, чувство долга, моральная ответственность и даже
финансовая поддержка своих детей у самца отсутствует напрочь", – написала она в
ЖЖ.
Миро отметила, что не
осуждает Аршавина, мол, он живет как может: "Встретил привлекательную ему
самку, оплодотворил ее и сбежал". Это факт, с которым трудно спорить. Обозревательница
заявила, что не пытается защищать жен Аршавина, так как считает их такими же
животными, ведь они связались "с представителем фауны".
Блогер рассудила, что люди – несут ответственность. Именно
умение обуздать инстинкты ради чего-то важного превратило обезьяну в человека.