Недавно Сеть всколыхнула новость о том, что футболист Андрей Аршавин бросил жену Алису, которая родила ему дочь, увлекшись молодой красоткой. К слову, ранее ради той же Алисы, спортсмен оставил беременную от него третьим ребенком Юлию Барановскую.

Недавно Сеть всколыхнула новость отом, что футболист Андрей Аршавин бросил жену Алису, которая родила ему дочь,увлекшись молодой красоткой. К слову, ранее ради той же Алисы, спортсменоставил беременную от него третьим ребенком Юлию Барановскую.По мнению скандального блогера ЛеныМиро, Чипсоед, именно так обозревательница называет Аршавина в своих текстах, неможет быть порядочным человеком. Футболист в свое жизни поступкахруководствуется лишь инстинктами, как животное."Самец должен оплодотворить и покинуть самку. Вон,Барановскую даже несколько раз оплодотворил. Не успев встретиться с Казьминой,Андрей заделал и ей ребенка, а потом романтика кончилась, и он ускакал на конек стюардессе. То есть, чувство долга, моральная ответственность и дажефинансовая поддержка своих детей у самца отсутствует напрочь", – написала она вЖЖ.Миро отметила, что неосуждает Аршавина, мол, он живет как может: "Встретил привлекательную емусамку, оплодотворил ее и сбежал". Это факт, с которым трудно спорить. Обозревательницазаявила, что не пытается защищать жен Аршавина, так как считает их такими жеживотными, ведь они связались "с представителем фауны".Блогер рассудила, что люди – несут ответственность. Именноумение обуздать инстинкты ради чего-то важного превратило обезьяну в человека.