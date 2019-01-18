Дмитрий Миллер стал героем
программы Судьба человека телеканала Россия 1. Артист дал откровенное
интервью Борису Кочевникову.
Дмитрий Миллер стал героем
программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1". Артист дал откровенное
интервью Борису Кочевникову.
Кинодебют Дмитрия Миллера
состоялся 2000 году. Тогда ему досталась роль в картине "Марш Турецкого". После
артист снимался в нескольких картинах, но только на вторых ролях.
Артиста заметили после
выхода на экраны картины "Слуга государев". Миллер сыграл одного из центральных
персонажей – французского шевалье Шарль де Брезе. Однако любовь зрителей
артисту принесла роль хирурга Петра Пастухова в сериале "Склифосовский".
По словам Дмитрия, вжиться в
роль врача ему было просто. В молодые годы он получил профессию медбрата.
Артист даже продемонстрировал Борису Корчевникову
свои навыки. Ведущий шоу принес в студию переносной дефибриллятор и уговорил Миллера разыграть с
ним сценку, в которой он будет умирающим, а актер доктором-реаниматологом.
Для пущей
убедительности Корчевников завалился на пол. "У меня сердце встало, да?" -
уточнил довольный шоумен. Артист ответил утвердительно, взял в руки два электрода дефибриллятора,
которые по словам Дмитрия, необходимо намазать токопроводящим гелем, плотно
прижать к грудной клетке и нажать на кнопку.
Когда Миллер поднес
аппарат к телу Корчевникова, тот дернулся, изобразив конвульсии от удара
током. "Я реально испугался, что
вы током меня шибанете. Я бы еще от щекотки умер, если бы это на голое тело", -
еле сдерживая смех сообщил Борис.
После актер рассказал, что после
школы поступил в медицинское училище, которое с успехом окончил. Продолжил
обучение в университете на кафедре педиатрии, но диплом не получил. Ушел с
четвертого курса.
Дмитрий увлекся актерским мастерством. Он начал посещать
театральную студию.
Вскоре стал студентом Щепкинского театрального училища.
Миллер великолепно прочитал свой отрывок и был зачислен на
курс.
Дмитрий уже много лет
счастливо женат. Его супруга Юлия Деллос-Миллер
тоже актриса. Молодые люди познакомились в Германии, артист служил в ГДР. "Я
был в увольнении. В баре я в первый раз увидел Юлечку. Я влюбился в нее, но не
подошел к ней тогда. Спустя семь лет я встретил ее в Москве в театральном училище", – вспомнила звезда.
Однажды его попросили
позаниматься с девушкой и попытаться научить ее чечетке. Этой незнакомкой и
была Юлия, в то время начинающая актриса. Через несколько лет влюбленные поженились.
Пара воспитывает троих
детей: сына Деллос–Миллер от первого брака Данила и двух общих дочерей-близняшек. Малышки появились на свет в 2014 году и
получили необычные имена Марианна-Дарина и Алиса-Виктория.