Дмитрий Миллер стал героем программы Судьба человека телеканала Россия 1. Артист дал откровенное интервью Борису Кочевникову.

Дмитрий Миллер стал героемпрограммы "Судьба человека" телеканала "Россия 1". Артист дал откровенноеинтервью Борису Кочевникову.Кинодебют Дмитрия Миллерасостоялся 2000 году. Тогда ему досталась роль в картине "Марш Турецкого". Послеартист снимался в нескольких картинах, но только на вторых ролях.Артиста заметили послевыхода на экраны картины "Слуга государев". Миллер сыграл одного из центральныхперсонажей – французского шевалье Шарль де Брезе. Однако любовь зрителейартисту принесла роль хирурга Петра Пастухова в сериале "Склифосовский".По словам Дмитрия, вжиться вроль врача ему было просто. В молодые годы он получил профессию медбрата.Артист даже продемонстрировал Борису Корчевниковусвои навыки. Ведущий шоу принес в студию переносной дефибриллятор и уговорил Миллера разыграть сним сценку, в которой он будет умирающим, а актер доктором-реаниматологом.Для пущейубедительности Корчевников завалился на пол. "У меня сердце встало, да?" -уточнил довольный шоумен. Артист ответил утвердительно, взял в руки два электрода дефибриллятора,которые по словам Дмитрия, необходимо намазать токопроводящим гелем, плотноприжать к грудной клетке и нажать на кнопку.Когда Миллер поднесаппарат к телу Корчевникова, тот дернулся, изобразив конвульсии от ударатоком. "Я реально испугался, чтовы током меня шибанете. Я бы еще от щекотки умер, если бы это на голое тело", -еле сдерживая смех сообщил Борис.После актер рассказал, что послешколы поступил в медицинское училище, которое с успехом окончил. Продолжилобучение в университете на кафедре педиатрии, но диплом не получил. Ушел счетвертого курса.Дмитрий увлекся актерским мастерством. Он начал посещатьтеатральную студию.Вскоре стал студентом Щепкинского театрального училища.Миллер великолепно прочитал свой отрывок и был зачислен накурс.Дмитрий уже много летсчастливо женат. Его супруга Юлия Деллос-Миллертоже актриса. Молодые люди познакомились в Германии, артист служил в ГДР. "Ябыл в увольнении. В баре я в первый раз увидел Юлечку. Я влюбился в нее, но неподошел к ней тогда. Спустя семь лет я встретил ее в Москве в театральном училище", – вспомнила звезда.Однажды его попросилипозаниматься с девушкой и попытаться научить ее чечетке. Этой незнакомкой ибыла Юлия, в то время начинающая актриса. Через несколько лет влюбленные поженились.Пара воспитывает троихдетей: сына Деллос–Миллер от первого брака Данила и двух общих дочерей-близняшек. Малышки появились на свет в 2014 году иполучили необычные имена Марианна-Дарина и Алиса-Виктория.