Единая Россия подготовит предложения к законопроекту о декриминализации ответственности врачей при обороте наркотических препаратов. Документ, разработанный Минздравом, сейчас широко обсуждается в обществе.

"Единая Россия" подготовитпредложения к законопроекту о декриминализации ответственности врачей приобороте наркотических препаратов. Документ, разработанный Минздравом, сейчасшироко обсуждается в обществе.Партия привлечет дляподготовки предложений экспертов своего проекта "Здоровое будущее", а такжеврачей и представителей общественности. Все выработанные идеи будут направлены вМинистерство здравоохранения.Комментируя законопроект, депутат Госдумы ЮрийКобзев сказал, что речь не идет о полном освобождении медицинских работников отответственности."Если человек впервыесовершил подобное нарушение, то в таком случае он должен быть освобожден отуголовной ответственности", – сказал член общественного совета партпроекта"Здоровое будущее".Наша основная цель –сделать так, чтобы лекарства назначались тем, кому они необходимы, безстраха. Человек не должен страдать от боли.В свою очередь, представитель благотворительного фонда "Подари жизнь" ПолинаСаблина сказала, что многие медработники не хотят работать с сильными обезболивающими из-застраха уголовного преследования. Саблина поддержала идею декриминализацииответственности врачей.Аналогичное мнениевысказала советник гендиректора Московского эндокринного завода ЕленаМасловская. Наказание в виде штрафов, по ее мнению, говорит о том, что такиенарушения не несут общественной опасности. Масловская предложила оставить в Уголовномкодексе только вторую часть 228 статьи, которая предусматривает ответственностьза нарушения при обороте наркотических и психотропныхпрепаратов.Отметим, что в 2018 году более ста врачей попали под уголовное преследование из-за выписки наркотическихобезболивающих.Партийный проект "Здоровое будущее"направлен на получение качественной и доступной медицинской помощи, обеспечениедальнейшего совершенствования системы высокотехнологичной медицинской помощи,усиление пропаганды здорового образа жизни. Координирует проект глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, его общественный советвозглавляет спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.