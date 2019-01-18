Роспотребнадзор проверил качество воды в купелях

Роспотребнадзор проверил качество воды в купеляхРоспотребнадзор проверил качество воды в местах, организованных для крещенских купелей. Специалисты ведомства собрали пробы в прорубях и провели исследования.Выяснилось, что вода из купелей у храма Покрова-на-Нерли, озера Семязино и водоема Гусинка соответствуют санитарно-гигиеническим нормативам. В них окунаться разрешили.А вот в озере Глубоком вода загрязнена и создает угрозу жизни и здоровью, а также возникновению массовых инфекционных заболеваний. На озере установят аншлаг с соответствующей информацией о запрете совершения здесь обряда в Крещенскую ночь.Будьте осторожнее!