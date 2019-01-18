Установка видеонаблюдения в школе является проверенным методом, способствующим повышению дисциплины среди учеников и школьного коллектива, а также созданию безопасных условий для обучения.

Установка видеонаблюдения в школе является проверенным методом, способствующим повышению дисциплины среди учеников и школьного коллектива, а также созданию безопасных условий для обучения. В среднем, система наблюдения состоит из внутренних купольных видеокамер в количестве от 6-8 штук (в классах и коридорах), а также антивандальных внешних камер на прилегающей территории – от 7-9 штук. Оборудование может быть аналоговым и цифровым в соответствии с целями.

Монтаж системы видеонаблюдения в школе: что нужно знать?

Произвести монтаж системы видеонаблюдения в школе можно в таких зонах как входы и выходы, холлы, гардеробная, классы, учительская, спортивные залы, прилегающая территория и спортивная площадка и другие локации. Благодаря тому, что учебное заведение – это публичное место, установка видеонаблюдения не требует согласования с учениками. Тем не менее, необходимо проинформировать их о процессе при помощи табличек на видных местах. То есть, наблюдение должно быть открытым.

Установить видеонаблюдение в школе стоит для того, чтобы:

● непрерывно следить за обстановкой в учебном заведении;

● повышать дисциплину сотрудников и учеников;

● иметь возможность зафиксировать конфликты, кражи и другие ситуации;

● улучшить безопасность;

● иметь возможность разрешать спорные ситуации;

● вовремя среагировать на чрезвычайные происшествия;

● наблюдать за местонахождением школьников и коллектива.

В среднем, в школе устанавливается минимально от 14 видеокамер. Слепые зоны на территории учебного заведения сокращаются за счет установки оборудования по углам здания. Кроме камер потребуется установить мониторы, транслирующие изображение на мониторы директора и охранника. Подобрать необходимое оборудование, а также составить план размещения техники по периметру школы могут сотрудники компании-исполнителя во время выезда на объект.

Установка камер видеонаблюдения в школах

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