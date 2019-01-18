100 дней на посту. Губернатор области Владимир Сипягин провел пресс-конференцию по итогам своих первых 100 дней правления. Глава региона заявил, что этот период времени был для него интересным. Хотя без проблем на новом посту не обошлось. Что Сипягин назвал наследством от предыдущей власти, кто мешает создать в регионе коалиционное правительство и надолго ли Сипягин занял губернаторский пост? На итоговой пресс-конференции побывала Валерия Саенко.

100 дней на посту. Губернатор области Владимир Сипягин провел пресс-конференцию по итогам своих первых 100 дней правления. Глава региона заявил, что этот период времени был для него интересным. Хотя без проблем на новом посту не обошлось. Что Сипягин назвал "наследством" от предыдущей власти, кто мешает создать в регионе коалиционное правительство и надолго ли Сипягин занял губернаторский пост? На итоговой пресс-конференции побывала Валерия Саенко.Рубеж в 100 дней преодолен. Упорные слухи, что новый губернатор от должности откажется, развеяны. Сипягин заверил, что он полон сил и уходить не собирается. Другой вопрос, чего за первые сто дней правления удалось достичь? Сразу после выборов Владимир Сипягин обещал создать в области коалиционное правительство, но идея в жизнь не воплощена. Глава региона сетует, в области у него поддержки мало.Владимир Сипягин, губернатор области: "Когда я стал губернатором, что я увидел: мои уважаемые коллеги из других партий почему-то начинают блокировать мои действия. Это нормально, вы считаете? Не нормально. И когда мне говорят о том, что давайте мы, не обсудив, не посоветовавшись со мной как с губернатором, которого выбрали люди вообще, говоря, что мы за вас решили, что утверждение ваших заместителей будет вот так и все. И никто со мной это не обсуждал".Теперь губернатор надеется, что это решение законодателей проверит прокуратура. Кстати, о команде Сипягина. Предвыборную кампанию он вел под лозунгом "хватит приезжих". А теперь среди его замов почти сплошные "варяги". Губернатор уверяет, команду формировал исходя из профессионализма и опыта кадров. Вот только найти сторонников новой власти у себя в регионе не получилось, местные кандидаты от должностей отказывались. Но кому предлагались высокопоставленные посты, Сипягин так и не сказал. Теперь же вокруг новых лиц в администрации раздуваются скандалы. Федеральные журналисты на пресс-конференции поинтересовались, почему до сих пор из администрации не уволена Марина Чекунова? Мол, нельзя так чиновнику разговаривать с врачами. Врио первого зама губернатора по соц. политике прославилась на всю страну, когда попросила струнинских медиков помыть полы в больнице. Сипягин заверил, Чекунова - профессионал высокого класса, а скандальные слова зама просто выдрали из контекста. Вообще, ситуация в Струнино до сих пор остается сложной. Ремонт так и не закончен, общественное напряжение растет. А всему причина, по мнению Сипягина, - действия бывшего губернатора.Владимир Сипягин, губернатор области: "Есть определенная проблема - наследство, которое досталось. Не надо давать обещания, которые ты выполнить не можешь. По этой проблеме даже не была создана рабочая региональная группа. То есть все понимали, что сроки нарушаются, это все представители предыдущей администрации, но даже никак на это не реагировали. Ни письма в минздрав не писали, ни привлекали инициативную группу г. Александрова для обсуждения проблемы".Сейчас по этому вопросу создана рабочая группа, ситуацию взяли под контроль. В Минздрав в декабре отправлено письмо с просьбой о переносе сроков сдачи объекта. Еще один проблемный объект области, судьбу которого нужно решать - это собинские казармы. В прошлом году в жилом здании уже обвалились перекрытия, а теперь жители других подъездов боятся погибнуть под завалами. Здание 19 века является памятником архитектуры, принимать решение о реставрации должны федералы. Но губернатор заверил, тема уже обсуждается с Министерством культуры.Владимир Сипягин, губернатор области: "Я еще в ходе избирательной кампании, когда посещал и общался с жителями, я был в шоке вообще, когда заходил в некоторые из этих помещений. Рабочая группа успокоилась на стадии того, что была проведена экспертиза федеральными экспертами, которые сказали, что здание трогать нельзя. И все заснули и спят".Спят не только в Собинке. На пресс-конференции губернатор пожурил муниципалов. Те вовремя не включают в реестр аварийных домов разрушенное жилье. В этом году на расселение аварийного фонда выделили в 6 раз больше средств, чем в прошлом. Но как их реализовывать, если на местах чиновники, по мнению губернатора, недорабатывают?Владимир Сипягин, губернатор области: "Даже сейчас, приезжаешь, вот я был в Кольчугино. Заходишь в дом, а там дырка в потолке. А он не аварийный. Ну надо же что-то делать с этим. Надо как-то комплексно сделать срез-анализ и включить все аварийные дома. И будет у нас чистый лист. Мы тогда возьмем все эти деньги и построим другие дома".На пресс-конференции прозвучало еще одно громкое признание. В нашу область действительно свозят мусор из московской области. Хотя еще полгода назад прежний состав администрации эту информацию отрицал. Но беда в том, что действующее законодательство этого частникам, которые работают на территории региона, не запрещает. А областные власти - бессильны.Владимир Сипягин, губернатор области: "Здесь должны вступиться федеральные структуры, у которых есть все полномочия, у нас полномочий для жесткого контроля, к сожалению, нет. Эта структура называется Росприроднадзор. Они должны поставить жесткий заслон, это их полномочия по поступлению мусора, по нарушению законодательства".Единственный, по мнению Сипягина, способ избавиться от столичного мусора - как можно быстрее разработать актуальную территориальную схему по вывозу ТБО, чтобы грамотно распределить транспортные потоки. Поэтому даже реализацию мусорной реформы в области отложили до 2019 года. Ну а в целом, губернатор настроен на активную работу во всех проблемных темах региона. Единственное, чего пока не может сказать, пойдет ли баллотироваться на этот пост во второй раз.