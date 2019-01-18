Генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец поздравил сотрудников с заслуженными наградами, поблагодарил за высокое чувство ответственности в выполнении поставленных задач...

На Петровке, 38 состоялось заседание, посвященное подведению итогов служебной деятельности штабных подразделений Главного управления МВД России по г. Москве за 2018 год и постановке задач на предстоящий период.В мероприятии приняли участие заместитель начальника Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец, начальник Штаба ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Сергей Попов, а также руководящий и личный состав штабных подразделений, руководители УВД по административным округам, УВД по ММ и Четвертого управления МВД России.Были подведены итоги служебной деятельности за 2018 год, оценены результаты работы за отчетный период, поставлены задачи и определены приоритетные направления деятельности штабных подразделений на 2019 год.В ходе заседания перед участниками совещания был озвучен ряд приказов о поощрении личного состава, в соответствии с которыми были вручены награды.Генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец поздравил сотрудников с заслуженными наградами, поблагодарил за высокое чувство ответственности в выполнении поставленных задач. В завершении мероприятия он пожелал всем успехов в дальнейшей служебной деятельности.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве