Президент Украины Петр Порошенко совсем плох. Осунувшееся лицо, мешки под глазами, растрепанные седые волосы – лидер Незалежной
все больше напоминает бродягу со свалки. Ситуацию усугубляет явное
помутнение сознания: украинский лидер последнее время озвучивает
совершенно оголтелый бред.
Президент Украины Петр Порошенко совсем плох. Осунувшееся лицо, мешки под глазами, растрепанные седые волосы – лидер Незалежной
все больше напоминает бродягу со свалки. Ситуацию усугубляет явное
помутнение сознания: украинский лидер последнее время озвучивает
совершенно оголтелый бред.
Президент Незалежной
использует пример Крыма и пытается убедить украинцев, что Россия -
враг. По словам члена Совета Федерации Вячеслава Тимченко,
пытается внушить согражданам, что Москва хочет захватить и разрушить
украинское государство. "Но это же бред", – возмущается сенатор.
Парламентарий
подчеркнул, что Россия никогда не была агрессоров и сама ни на кого не
нападала. "История с Крымом – это не аннексия, это добровольное желание
народа", – сказал Тимченко на пресс-конференции в Москве.
Сенатор
напомнил, что за воссоединение с Россией проголосовали 96% жителей
полуострова. Попытки Порошенко запугать украинцев честным и справедливым
референдумом парламентарий назвал нелепыми.
Бредовые
заявления украинского лидера стоит воспринимать в контексте предстоящих
президентских выборов. У Порошенко крайне низкий уровень доверия, в его
победу не верит даже собственные команда. "Рейтинг действующего
президента находится, по-моему, где-то на пятой строчке", – сказал
президент Владимир Путин в ходе недавнего форума "Россия зовет!".
Лидирует
в гонке лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, следом за ней идет комик
Владимир Зеленский. Догнать и перегнать оппонентов пока не в
состоянии. Между тем выборы президента Украины 2019 все ближе – до них
осталось чуть больше двух месяцев.
Несмотря
на низкий рейтинг, расставаться с властью Порошенко страх как не хочет.
Ради политических амбиций он жертвует межконфессиональным согласием в
стране, заявил Владимир Путин в интервью сербским СМИ.
Глава российского государства назвал предоставление томоса
об автокефалии (независимости) украинской церкви попыткой легализации
раскола. Новую неканоническую Православную церковь Украины, созданную
раскольниками с подачи Порошенко, Путин назвал политическим проектом.