Президент Украины Петр Порошенко совсем плох. Осунувшееся лицо, мешки под глазами, растрепанные седые волосы – лидер Незалежной все больше напоминает бродягу со свалки. Ситуацию усугубляет явное помутнение сознания: украинский лидер последнее время озвучивает совершенно оголтелый бред.

Президент Украины Петр Порошенко совсем плох. Осунувшееся лицо, мешки под глазами, растрепанные седые волосы – лидер Незалежнойвсе больше напоминает бродягу со свалки. Ситуацию усугубляет явноепомутнение сознания: украинский лидер последнее время озвучиваетсовершенно оголтелый бред.Президент Незалежнойиспользует пример Крыма и пытается убедить украинцев, что Россия -враг. По словам члена Совета Федерации Вячеслава Тимченко,пытается внушить согражданам, что Москва хочет захватить и разрушитьукраинское государство. "Но это же бред", – возмущается сенатор.Парламентарийподчеркнул, что Россия никогда не была агрессоров и сама ни на кого ненападала. "История с Крымом – это не аннексия, это добровольное желаниенарода", – сказал Тимченко на пресс-конференции в Москве.Сенаторнапомнил, что за воссоединение с Россией проголосовали 96% жителейполуострова. Попытки Порошенко запугать украинцев честным и справедливымреферендумом парламентарий назвал нелепыми.Бредовыезаявления украинского лидера стоит воспринимать в контексте предстоящихпрезидентских выборов. У Порошенко крайне низкий уровень доверия, в егопобеду не верит даже собственные команда. "Рейтинг действующегопрезидента находится, по-моему, где-то на пятой строчке", – сказалпрезидент Владимир Путин в ходе недавнего форума "Россия зовет!".Лидируетв гонке лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, следом за ней идет комикВладимир Зеленский. Догнать и перегнать оппонентов пока не всостоянии. Между тем выборы президента Украины 2019 все ближе – до нихосталось чуть больше двух месяцев.Несмотряна низкий рейтинг, расставаться с властью Порошенко страх как не хочет.Ради политических амбиций он жертвует межконфессиональным согласием встране, заявил Владимир Путин в интервью сербским СМИ.Глава российского государства назвал предоставление томосаоб автокефалии (независимости) украинской церкви попыткой легализациираскола. Новую неканоническую Православную церковь Украины, созданнуюраскольниками с подачи Порошенко, Путин назвал политическим проектом.