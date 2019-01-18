Президент Украины нашел эффективный способ уходить от неприятных вопросов. Петр Порошенко выбил телефон из рук корреспондента. В соцсетях предположили, что скоро за вопросы президенту будут сечь плетьми.

Президент Украины нашел эффективный способ уходить от неприятныхвопросов. Петр Порошенко выбил телефон из рук корреспондента. В соцсетяхпредположили, что скоро за вопросыпрезиденту будут сечь плетьми.Инцидент произошел во время президентского тура,посвященного подписанию томоса об автокефалии "Православной церквиУкраины" (ПЦУ). Украинский президент фотографировался с украинцами, когдак нему приблизился автор видео и попытался задать вопрос."Селфиться" с избирателями Порошенко нравилось, авот отвечать на вопросы украинский лидер готов не был. Президент просто выбилтелефон из рук корреспондента и прошел дальше.На этом инцидент не был исчерпан – журналиста задержалаполиция. Стражи порядка проверили содержимое рюкзака и сообщили его владельцу,что он "провокатор" и "российский сепаратист". Из чегополиция сделала такие выводы – учитывая, что задать вопрос корреспондент так ине успел – неясно.Владелец телефона не стал называть полицейским своенастоящее имя. Он скромно представился Алексеем Вронским – героем романа ЛьваТолстого "Анна Каренина", передаетВидео появилось в Сети и вызвало шквал критики в адрес. Некоторые иронизируют, что скоро на Украине за вопрос президентуможно будет получить реальный срок. Тогда как на самом деле срок положен самомуПорошенко – по меньшей мере, за хулиганство. другие высказывают предположение,что скоро на Украине за попытку задать вопрос президенту будут сечь плетьми.Или же просто перед приездом главы государства заставят всех сдать смартфоны.Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. пока что официально не выставлял свою кандидатуру – а по опросам он сейчасзанимает лишь четвертую строчку в рейтинге возможных кандидатов. Тем не менее,в адрес Порошенко уже поступают обвинения в подкупе избирателей.