Наступление нового года, кажется, только раззадорило российских звезд. Опьяненные ожиданием перемен знаменитости удивляют пуще прежнего. Дни.ру воспользовались этим и собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 января 2019 года.

Наступление нового года, кажется, только раззадорило российских звезд. Опьяненные ожиданием перемен знаменитости удивляют пуще прежнего. "Дни.ру" воспользовались этим и собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 января 2019 года.Дмитрий Торин – не только шоумен, но и известный провокатор. В свое время от него досталось на орехи дважды изнасилованной Диане Шурыгиной. Несчастной из-за троллинга Торина даже пришлось оставить работу в кофейне. Новой жертвой Дмитрия стал одиозный Гоген Солнцев.В школе Илья Кравцов – будущий Гоген Солнцев – увлекался театром, мечтал поступить на режиссерский факультет. Но семья не могла оплатить дорогостоящее обучение, поэтому парню пришлось пройти курсы сетевых менеджеров и заняться продажей швейцарской косметики. Получив всероссийскую известность благодаря показному роману с престарелой невестой, он решил реализовать детские амбиции и стать постановщиком спектакля. Гоген объявил кастинг, которому, увы, не суждено было состояться.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 декабря 2018 года, читайте в и специальных.