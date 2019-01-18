Маргарита Терехова все быстрее превращается в ребенка. Любимая актриса на протяжении десяти лет больна Альцгеймером. Ухаживать за артисткой семье помогают россияне, присылая анонимные пожертвования.

Маргарита Терехова все быстрее превращается в ребенка. Любимаяактриса на протяжении десяти лет больна Альцгеймером. Ухаживать за артисткой семьепомогают россияне, присылая анонимные пожертвования.Еще недавно Маргарита Терехова могла разговаривать, носейчас у актрисы почти пропала речь. Артистка постоянно спит – лишь изредкареагирует, когда ее навещают друзья. При этом питается Терехова хорошо, ест судовольствием, рассказала дочь актрисы Анна.Уход за больной обходится семье примерно в 60 тысяч рублей вмесяц. В эту сумму входит зарплата сиделки, еда, лекарства, квартплата,коммунальные и непредвиденные расходы. Для семьи это немалые деньги, признаетсяАнна Терехова."У нас никогда не было никаких благодетелей, спонсоров.А поскольку и я, и брат, и муж – люди творческой профессии, заработки не всегдастабильны. К сожалению, я тоже не самый здоровый человек. Переезды, самолеты,гастроли сильно расшатывают здоровье", – рассказала дочь Тереховой.Как стало известно, Союз кинематографистов решил помочь воплате квартиры актрисы. По словам Анны, гильдия выделит десять тысяч рублей.Терехова надеется, что Союз возьмет на себя оплату коммунальных платежей, хотяпонимает, что это непросто – организация существует без спонсоров."Недавно мне позвонили из фонда, который помогаетбеспомощным старикам. Я сама туда часто вносила пожертвования, а теперь они нампомощь предлагают. И такие случаи не единичные", – рассказала актриса винтервью "Московскому комсомольцу".На днях охранник в театре передал артистке конверт. На нембыло написано: "Анне Тереховой для Маргариты от москвички".Охранник рассказал, что просил женщину указать фамилию, но та отказалась. Вконверте оказалось 700 рублей. "Мне хочется встать на колени перед этимилюдьми, потому что я понимаю: они делятся последним", – говорит Анна.Помогают и коллеги. Некоторые спрашивают, в чем нуждаетсяМаргарита Зачастую пожертвования приходят анонимно или с пометкой"От театра". Передают конверты актеры и режиссеры Театра Луны,где работает Анна Терехова.