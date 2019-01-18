Маргарита Терехова все быстрее превращается в ребенка. Любимая
актриса на протяжении десяти лет больна Альцгеймером. Ухаживать за артисткой семье
помогают россияне, присылая анонимные пожертвования.
Маргарита Терехова все быстрее превращается в ребенка. Любимая
актриса на протяжении десяти лет больна Альцгеймером. Ухаживать за артисткой семье
помогают россияне, присылая анонимные пожертвования.
Еще недавно Маргарита Терехова могла разговаривать, но
сейчас у актрисы почти пропала речь. Артистка постоянно спит – лишь изредка
реагирует, когда ее навещают друзья. При этом питается Терехова хорошо, ест с
удовольствием, рассказала дочь актрисы Анна.
Уход за больной обходится семье примерно в 60 тысяч рублей в
месяц. В эту сумму входит зарплата сиделки, еда, лекарства, квартплата,
коммунальные и непредвиденные расходы. Для семьи это немалые деньги, признается
Анна Терехова.
"У нас никогда не было никаких благодетелей, спонсоров.
А поскольку и я, и брат, и муж – люди творческой профессии, заработки не всегда
стабильны. К сожалению, я тоже не самый здоровый человек. Переезды, самолеты,
гастроли сильно расшатывают здоровье", – рассказала дочь Тереховой.
Как стало известно, Союз кинематографистов решил помочь в
оплате квартиры актрисы. По словам Анны, гильдия выделит десять тысяч рублей.
Терехова надеется, что Союз возьмет на себя оплату коммунальных платежей, хотя
понимает, что это непросто – организация существует без спонсоров.
"Недавно мне позвонили из фонда, который помогает
беспомощным старикам. Я сама туда часто вносила пожертвования, а теперь они нам
помощь предлагают. И такие случаи не единичные", – рассказала актриса в
интервью "Московскому комсомольцу".
На днях охранник в театре передал артистке конверт. На нем
было написано: "Анне Тереховой для Маргариты от москвички".
Охранник рассказал, что просил женщину указать фамилию, но та отказалась. В
конверте оказалось 700 рублей. "Мне хочется встать на колени перед этими
людьми, потому что я понимаю: они делятся последним", – говорит Анна.
Помогают и коллеги. Некоторые спрашивают, в чем нуждается
Маргарита Зачастую пожертвования приходят анонимно или с пометкой
"От театра". Передают конверты актеры и режиссеры Театра Луны,
где работает Анна Терехова.