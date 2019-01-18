Правительство Японии официально объявило о предстоящем визите премьер-министра Синдзо Абэ в Россию. Он состоится 21-22 января. Ожидается, что наши страны рассмотрят вопрос о заключении мирного договора.

Правительство Японии официально объявило о предстоящем визите премьер-министра Синдзо Абэ в Россию. Он состоится 21-22 января. Ожидается, что наши страны рассмотрят вопрос о заключении мирного договора.О визите японского премьер-министра в Россию объявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.Договоренность об активизации переговоров по вопросу мирного договора была достигнута между президентом России и премьер-министром Японии в ноябре прошлого года в Сингапуре.Ранее в январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что переговоры с Японией по мирному договору не нанесут вред жителям Курильских островов.А министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что необходимым шагом для дальнейших переговоров по мирному договору является признание Японией суверенитета России над южной частью Курил, — а это как минимум восемь островов (Итуруп, Кунашир и Малая Курильская гряда, в которую входят Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий и Зеленый).