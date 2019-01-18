Легковой автомобиль врезался в толпу людей на автобусной остановке в белорусском Полоцке, после чего скрылся с места. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП.

Легковой автомобиль врезался в толпу людей на автобусной остановке в белорусском Полоцке, после чего скрылся с места. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП.Авария произошла в 16:30 в минувший вторник, 15 января, у здания предприятия "Полоцк-Стекловолокно". Двигавшийся на высокой скорости Citroen занесло и развернуло на дороге, после чего он задом влетел в заходивших в автобус людей. На земле оказались не менее пяти человек, однако владелец легковушки и не подумал оказывать им помощь, а тут же уехал с места.Спустя пару часов виновника ДТП обнаружили в собственной квартире, он был пьян. За руль, предположительно, он тоже сел в нетрезвом виде. Машину 31-летний мужчина, на которого составили семь протоколов, бросил в другом микрорайоне.Очевидцы утверждали, что в результате наезда пострадали несколько человек, одного из которых госпитализировали с переломами ног, но в ГАИ УВД Витебского облисполкома позже уточнили, что обошлось без серьезных травм.