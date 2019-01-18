Взрыв в Магнитогорске организовала группа водителей
маршрутных такси. Террористы планировали несколько подобных акций, приуроченных
к новогодним праздникам, заверяют исследователи.
Взрыв в Магнитогорске организовала группа водителей
маршрутных такси. Террористы планировали несколько подобных акций, приуроченных
к новогодним праздникам, заверяют "исследователи".
Раскапывать все новые детали "теракта" в жилом
доме в Магнитогорске, где утром 31 декабря прогремел взрыв, продолжают журналисты
проекта Baza. В проекте работают бывшие сотрудники Mash и Life.
Они заверяют, что взрыв в жилом доме в Магнитогорске был терактом, а
боевики, причастные к нему, готовили серию взрывов в новогоднюю ночь. По данным
Baza, к теракту в жилом доме 164 на Карла Маркса причастны Махмуд Джумаев, Алишер
Каимов и Альмир Абитов.
Издание приводит подробности жизни героев своего детектива. Махмуд Джумаев в конце 90-х переехал в Магнитогорск из Узбекистана.
Работал на стройке прорабом, в 2015 году перешел на работу в таксопарк. По
словам его жены Олеси, с переходом на новую работу три года назад Махмуд
изменился, стал часто говорить о религии, предлагал супруге перейти в ислам.
Альмир Абитов женат, у него четверо детей, принял ислам
вместе со своей женой Валентиной четыре года назад. Так мужчина пытался
спастись от алкогольной зависимости. После принятия ислама у Абитовых начались
проблемы. По словам Валентины, мужа будто подменили: он перестал приносить
домой деньги, не обращал внимания на детей, стал постоянно где-то пропадать
Алишер Каимов снимал квартиру № 37 в доме № 93 на проспекте
Ленина в . Baza утверждает, что часто в этой квартире оставались ночевать Джумаев
и Абитов. По версии журналистов, трое друзей изготовили несколько взрывных
устройств. Одно из них – на проспекте Маркса – сработало не вовремя, так что
остальные активировать просто не смогли.
Портал публикует свою версию событий после того, как
запрещенная в России группировка "ИГ" взяла на себя ответственность
за взрыв дома в Однако утром 18 января в СК подчеркнули, что приоритетной
версией трагедии в Магнитогорске по-прежнему остается взрыв бытового газа,
передает . Следов взрывчатых веществ на изъятых с места
происшествия фрагментах не обнаружено. Журналистов призвали "не доверять
сообщениям террористических организаций". Как сообщалось, пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске
расселят целиком. Это обойдется бюджету более чем в 1 миллиард рублей,
напоминает