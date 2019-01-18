Взрыв в Магнитогорске организовала группа водителей маршрутных такси. Террористы планировали несколько подобных акций, приуроченных к новогодним праздникам, заверяют исследователи.

Взрыв в Магнитогорске организовала группа водителеймаршрутных такси. Террористы планировали несколько подобных акций, приуроченныхк новогодним праздникам, заверяют "исследователи".Раскапывать все новые детали "теракта" в жиломдоме в Магнитогорске, где утром 31 декабря прогремел взрыв, продолжают журналистыпроекта Baza. В проекте работают бывшие сотрудники Mash и Life.Они заверяют, что взрыв в жилом доме в Магнитогорске был терактом, абоевики, причастные к нему, готовили серию взрывов в новогоднюю ночь. По даннымBaza, к теракту в жилом доме 164 на Карла Маркса причастны Махмуд Джумаев, АлишерКаимов и Альмир Абитов.Издание приводит подробности жизни героев своего детектива. Махмуд Джумаев в конце 90-х переехал в Магнитогорск из Узбекистана.Работал на стройке прорабом, в 2015 году перешел на работу в таксопарк. Пословам его жены Олеси, с переходом на новую работу три года назад Махмудизменился, стал часто говорить о религии, предлагал супруге перейти в ислам.Альмир Абитов женат, у него четверо детей, принял исламвместе со своей женой Валентиной четыре года назад. Так мужчина пыталсяспастись от алкогольной зависимости. После принятия ислама у Абитовых началисьпроблемы. По словам Валентины, мужа будто подменили: он перестал приноситьдомой деньги, не обращал внимания на детей, стал постоянно где-то пропадатьАлишер Каимов снимал квартиру № 37 в доме № 93 на проспектеЛенина в . Baza утверждает, что часто в этой квартире оставались ночевать Джумаеви Абитов. По версии журналистов, трое друзей изготовили несколько взрывныхустройств. Одно из них – на проспекте Маркса – сработало не вовремя, так чтоостальные активировать просто не смогли.Портал публикует свою версию событий после того, какзапрещенная в России группировка "ИГ" взяла на себя ответственностьза взрыв дома в Однако утром 18 января в СК подчеркнули, что приоритетнойверсией трагедии в Магнитогорске по-прежнему остается взрыв бытового газа,передает . Следов взрывчатых веществ на изъятых с местапроисшествия фрагментах не обнаружено. Журналистов призвали "не доверятьсообщениям террористических организаций". Как сообщалось, пострадавший от взрыва дом в Магнитогорскерасселят целиком. Это обойдется бюджету более чем в 1 миллиард рублей,напоминает