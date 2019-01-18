Президент Украины и по совместительству основатель компании Roshen
Петр Порошенко в свое время вел бизнес в России. Правда, сейчас
липецкая фабрика закрыта, но злые языки поговаривают, что не все так
однозначно. Как оказалось, ругать Россию на чем свет стоит, да еще и
зарабатывать в нашей стране умудряется другой хитрый украинец – комик
Владимир Зеленский.
Президент Украины и по совместительству основатель компании Roshen
Петр Порошенко в свое время вел бизнес в России. Правда, сейчас
липецкая фабрика закрыта, но злые языки поговаривают, что не все так
однозначно. Как оказалось, ругать Россию на чем свет стоит, да еще и
зарабатывать в нашей стране умудряется другой хитрый украинец – комик
Владимир Зеленский.
Группа журналистских расследований "Схема" сообщила, что опосредованно владеет тремя компаниями в России, некоторые из них продолжают функционировать.
В расследовании упоминается о компании "Грин Филмс".
Авторы проекта заявили, что Зеленскому она принадлежит через кипрскую
фирму. Организация продолжает работать в российской столице и
продюсирует картины, утверждают журналисты.
Также в расследовании упоминается о компании Green Famіly Ltd. Ее основателем является сам Зеленский. В свое время организация учредила три кинокомпании – "Платинумфильм", "Вайсберг Пикчерс" и "Грин Филмс". Последняя получила на счета около 13 миллиардов долларов с 2014 по 2017 годы, говорится в расследовании.
Владимир
Зеленский – один из самых популярных и востребованных актеров на
Украине. До недавнего времени активно снимался в России, но из-за
поддержки карательной операции в Донбассе был вынужден перестать вести
дела в нашей стране.
В
начале января он объявил об участии в выборах президента Украины 2019.
Шансы стать главой государства у неплохие: актер пока
занимает второе место, немного отставая от лидера партии "Батькивщина"
Юлии Тимошенко.
Эксперты
не исключают, что выдвижение Зеленского – срежиссированный Порошенко и
его командой спектакль. Якобы цель комика – в пух и прах раскритиковать
главу государства, в то время как президент будет оставаться над
схваткой и зарабатывать дополнительные очки.