Президент Украины и по совместительству основатель компании Roshen Петр Порошенко в свое время вел бизнес в России. Правда, сейчас липецкая фабрика закрыта, но злые языки поговаривают, что не все так однозначно. Как оказалось, ругать Россию на чем свет стоит, да еще и зарабатывать в нашей стране умудряется другой хитрый украинец – комик Владимир Зеленский.

Президент Украины и по совместительству основатель компании RoshenПетр Порошенко в свое время вел бизнес в России. Правда, сейчаслипецкая фабрика закрыта, но злые языки поговаривают, что не все такоднозначно. Как оказалось, ругать Россию на чем свет стоит, да еще изарабатывать в нашей стране умудряется другой хитрый украинец – комикВладимир Зеленский.Группа журналистских расследований "Схема" сообщила, что опосредованно владеет тремя компаниями в России, некоторые из них продолжают функционировать.В расследовании упоминается о компании "Грин Филмс".Авторы проекта заявили, что Зеленскому она принадлежит через кипрскуюфирму. Организация продолжает работать в российской столице ипродюсирует картины, утверждают журналисты.Также в расследовании упоминается о компании Green Famіly Ltd. Ее основателем является сам Зеленский. В свое время организация учредила три кинокомпании – "Платинумфильм", "Вайсберг Пикчерс" и "Грин Филмс". Последняя получила на счета около 13 миллиардов долларов с 2014 по 2017 годы, говорится в расследовании.ВладимирЗеленский – один из самых популярных и востребованных актеров наУкраине. До недавнего времени активно снимался в России, но из-заподдержки карательной операции в Донбассе был вынужден перестать вестидела в нашей стране.начале января он объявил об участии в выборах президента Украины 2019.Шансы стать главой государства у неплохие: актер показанимает второе место, немного отставая от лидера партии "Батькивщина"Юлии Тимошенко.Экспертыне исключают, что выдвижение Зеленского – срежиссированный Порошенко иего командой спектакль. Якобы цель комика – в пух и прах раскритиковатьглаву государства, в то время как президент будет оставаться надсхваткой и зарабатывать дополнительные очки.