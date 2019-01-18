Режим повышенной готовности введен в Санкт-Петербурге из-за сильного снегопада. Он продлится до утра воскресенья.

Режим повышенной готовности введен в Санкт-Петербурге из-за сильного снегопада. Он продлится до утра воскресенья.Сразу два мощных циклона обрушились на Северо-Запад России. В четверг вечером Петербург встал в десятибалльных пробках, передает "Россия 24".Синоптики прогнозируют, что и сегодня в городе будут обильные осадки с гололедом и штормовым ветром. К концу дня оттепель сменится 12-тиградусными морозами. Подтаявший снег и вода замерзнут, сковав улицы льдом. Метели при этом ещё не утихнут. Также обильные осадки пройдут в Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областях, а также на юге Карелии, Коми и Архангельской области.Непогода разыгралась и на востоке страны. Штормовое предупреждение объявили у побережья Магаданской области. Волны в Охотском море достигли 9-метровой высоты. В регионе идет сильный снег. Скорость ветра на побережье достигает 15 метров в секунду.Снежный циклон и над Сахалином. Он продвигается с севера на юг. В Охинском районе острова отменили уроки для младших классов. Международный аэропорт Южно-Сахалинска из-за непогоды задержал пять рейсов.Сильный снег идет на Камчатке. В Петропавловске-Камчатском закрыты школы, как и накануне. На дорогах заносы и очень плохая видимость.