На пресс-конференции губернатора вновь заговорили про Струнино

На пресс-конференции губернатора вновь заговорили про СтруниноНа первой пресс-конференции Владимира Сипягина, посвящённой 100 дням его губернаторства, подняли тему больницы в Струнино.У главы региона спросили, почему он не уволил врио вице-губернатора Марину Чекунову после скандала, который зародили СМИ. По мнению некоторых журналистов, за вольные высказывания об уборке и занавесках на завтрашнем субботнике в струнинской больнице Чекунова должна участвовать как волонтер, а не как чиновник. Но Владимир Сипягин защитил своего заместителя и отметил, что она профессионал своего дела.Он назвал «уважаемыми супостатами» тех, кто любит вырывать из контекста фразы чиновников, которые потом создают проблемы. Потом властям приходится тратить много усилий, вместо того, чтобы работать на развитие Владимирской области.Во всей ситуации со Струнино губернатор не забыл и про след, оставленный Светланой Орловой. Он заметил, что не надо давать обещаний президенту, которые выполнить не сможешь. Проблема этой больницы досталась ему в наследство, а предшественница почти ничего не сделала.