Доследственная проверка продолжается

Доследственная проверка продолжаетсяРегиональный СледКом продолжает доследственную проверку по ситуации с больницей в Струнино. Пресс-служба ведомства сообщает, что на данный момент следователи уже провели значительную работу. Они исследуют вопрос поступления и расходования бюджетных средств на благоустройство, оснащение больницы и обеспечение пациентов лекарствами. Кроме того, оценивают и организацию первичной помощи больным.Процессуальное решение по материалу еще не принято.