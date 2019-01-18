Мужчина похитил свыше 198 млн рублей у граждан под предлогом выплаты процентов за пользование заемными денежными средствами...

«Следственной частью СУ УВД по ЗАО окончено производством уголовное дело о хищениях свыше 198 млн рублей у граждан под предлогом выплаты процентов за пользование заемными денежными средствами», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как было установлено в ходе расследования, фигурант уголовного дела организовывал заключение договоров займа денежных средств с физическими лицами, согласно условиям которых организация – заемщик брала на себя обязательства выплачивать свыше 18% годовых за пользование заемными деньгами.Данным способом были похищены свыше 198 млн рублей, принадлежащие 351 потерпевшему.В октябре 2017 года в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в Никулинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53