Пристальное внимание заинтересованной общественности, которая уже полгода следит за жизнью молодой помощницы Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой, порядком надоело 29-летней женщине, ведь подчас оно сопровождается нелестными и даже откровенно оскорбительными комментариями. В итоге, Брухунова обратилась к недоброжелателям.

Пристальное внимание заинтересованной общественности, которая уже полгода следит за жизнью молодой помощницы Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой, порядком надоело 29-летней женщине, ведь подчас оно сопровождается нелестными и даже откровенно оскорбительными комментариями. В итоге, Брухунова обратилась к недоброжелателям.На Татьяну Брухунову обрушился шквал критики после того, как летом стало известно о поданном в суд заявлении на развод юмористки Елены Степаненко. СМИ разнюхали, что якобы поводом для такого сенсационного решения стала связь ее мужа, знаменитого артиста с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. Более того, говорили, будто особенно возмущало артистку то, что на молодую пассию престарелый юморист тратил бешеные деньги и даже подарил две квартиры в Москве.Так это или нет, но Татьяна на своей официальной страничке в социальной сети Instagram регулярно публикует фотографии, сделанные из совместных с юмористом заграничных путешествий, дизайнерскую одежду и аксессуары, роскошные и стильные интерьеры из квартиры, частые посещения ресторанов.Можно представить, как на это реагируют сторонники Елены Степаненко. Впрочем, не нужно представлять, достаточно ознакомиться с комментариями, которые те оставляют под каждым постом Брухуновой. И даже несмотря на откровенное интервью, которое та дала в самом конце 2018 года, где заявила о своих чистых чувствах к , градус ненависти не понизился. Скорее, наоборот.Многие сравнивают Татьяну Брухунову с пианисткой Виталиной Цимбалюк-Романовской, которая годы жизни отдала актеру Армену Джигарханяну, была буквально его тенью и правой рукой. работала в его театре, выходила с ним в свет. Однако их история любви закончилась чудовищным скандалом: артист назвал ее вором, подал на нее в суд, и они развелись.Татьяна все сравнения с Виталиной отметает. Но пристально внимание (крайне негативное) очень нервирует ее. В итоге, она обратилась к своим недоброжелателям. "Сколько злости меня сейчас окружает! Объемы зашкаливают! Косоглазая, сутулая, слепая, уродина, крокодил, проститутка... и это только те эпитеты, что не содержат унижений и брани (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – констатировала молодая помощница .Она попросила оставить ее в покое. "Люди, что с вами? Для чего вы пришли сюда? Разве я звала вас? Оставьте, пожалуйста, свои доморощенные советы и комментарии при себе! Они мне не нужны! Уходите, пожалуйста, отписывайтесь!" – призвала забитая критикой Татьяна Брухунова.