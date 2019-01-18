Из автомобиля, принадлежащего фигуранту, оперативные сотрудники изъяли более пяти граммов героина.

7 января текущего года сотрудниками ОМВД России по Собинскому району во взаимодействии с коллегами из УНК УМВД России по Владимирской области при проведении оперативных мероприятий по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков задержан 41-летний житель Владимира.Из салона автомобиля, принадлежащего фигуранту, полицейские изъяли полимерный пакетик с порошкообразным веществом кремового цвета, а также одноразовые медицинские шприцы.Экспертным заключением подтверждено, что в пакетике находился героин массой 5,57 грамма.Сотрудниками полиции установлено, что запрещенные вещества фигурант приобрел утром этого же дня через «тайник-закладку» для личного потребления.В настоящее время в отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере).