Телеведущий Владимир Соловьев оказался в центре скандала. После своего очередного эфира на радио ему крепко досталось от главы Роснано Анатолия Чубайса.

Телеведущий Владимир Соловьев оказался в центре скандала.После своего очередного эфира на радио ему крепко досталось от главы "Роснано" АнатолияЧубайса.В эфире радиостанции "Вести ФМ" Соловьев раскритиковалдеятельность Чубайса, к которому он давно испытывает неприязнь. Журналистобвинил главу "Роснано" в непрофессионализме из-за его оценок стоимости электроэнергии.По мнению Чубайса, россияне слишком расточительно используют электричество, потому что оно слишком дешевое. Соловьев привел в эфире статистику энергопотребления в разных странах мира и уточнил, что российские показатели невысоки.Чубайс довольно жестко ответил Соловьеву у себя на странице вFacebook. Политик посоветовал журналисту обтереться и подучитьматчасть. Оказалось, что ведущий перепутал показатели электровооруженности иэнергоемкости."Вступили не туда, с вами это постоянно случается.Обтереться, подучить матчасть (это учебник за второй курс, я могу прислать) иснова вперед! Ждем вас снова на арене (извините, зачеркнуто) на экране нашихголубых телевизоров!" – дал Чубайс совет своему критикану.Глава "Роснано" со злой иронией назвал Соловьева "крупнымэнергетиком". "Какая глубина, какая точность, какая страсть – человек же вконце просто заходится! По-моему, это любовь!" – написал Чубайс.