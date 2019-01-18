Телеведущий Владимир Соловьев оказался в центре скандала.
После своего очередного эфира на радио ему крепко досталось от главы Роснано Анатолия
Чубайса.
Телеведущий Владимир Соловьев оказался в центре скандала.
После своего очередного эфира на радио ему крепко досталось от главы "Роснано" Анатолия
Чубайса.
В эфире радиостанции "Вести ФМ" Соловьев раскритиковал
деятельность Чубайса, к которому он давно испытывает неприязнь. Журналист
обвинил главу "Роснано" в непрофессионализме из-за его оценок стоимости электроэнергии.
По мнению Чубайса, россияне слишком расточительно используют электричество, потому что оно слишком дешевое. Соловьев привел в эфире статистику энергопотребления в разных странах мира и уточнил, что российские показатели невысоки.
Чубайс довольно жестко ответил Соловьеву у себя на странице в
Facebook. Политик посоветовал журналисту обтереться и подучить
матчасть. Оказалось, что ведущий перепутал показатели электровооруженности и
энергоемкости.
"Вступили не туда, с вами это постоянно случается.
Обтереться, подучить матчасть (это учебник за второй курс, я могу прислать) и
снова вперед! Ждем вас снова на арене (извините, зачеркнуто) на экране наших
голубых телевизоров!" – дал Чубайс совет своему критикану.
Глава "Роснано" со злой иронией назвал Соловьева "крупным
энергетиком". "Какая глубина, какая точность, какая страсть – человек же в
конце просто заходится! По-моему, это любовь!" – написал Чубайс.