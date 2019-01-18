Украинский президент Петр Порошенко в очередной раз попал в нелепую ситуацию. Во время предвыборного турне лидер Незалежной
набросился на прохожего и выбил из его рук телефон. Эксперты объяснили
поведение Порошенко нервозностью и страхом перед приближающимся
голосованием.
Украинский президент Петр Порошенко в очередной раз попал в нелепую ситуацию. Во время предвыборного турне лидер Незалежной
набросился на прохожего и выбил из его рук телефон. Эксперты объяснили
поведение Порошенко нервозностью и страхом перед приближающимся
голосованием.
Запись произошедшего в своем видеоблоге разместил украинский журналист Анатолий Шарий.
общался с собравшимися гражданами, когда к нему подошел
прохожий, задал вопрос и начал снимать на камеру телефона. Президент
отвечать не стал и выбил гаджет из рук мужчины.
После
инцидента к прохожему подошли сотрудники полиции и проверили содержимое
рюкзака. Стражи правопорядка назвали владельца гаджета "провокатором".
По
мнению политолога Владимира Корнилова, поведение Порошенко говорит о
нервозности президента на фоне приближающихся выборов. Эксперт отметил,
что украинский лидер всегда очень остро воспринимал критику в свой
адрес. "Помню, как ему не раз срывало крышу, когда он участвовал в
украинских ток-шоу и слышал от кого-то насмешки над собой. А сейчас это
уже обострение", – цитирует Корнилова РИА ФАН.
Президент
и его ближайшее окружение борются за выживание, ведь любой, кто станет
президентом после будет вешать на главу государства вину за все
злодеяния, полагает эксперт. Главное для и его сторонников в
случае проигрыша на выборах – вовремя убежать из страны, уверен
политолог.
Выборы
президента Украины 2019 состоятся в конце марта. Большинство экспертов
ставят на победу лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко – пока она
идет на первом месте. В спину "оранжевой принцессе" дышит комик Владимир
Зеленский.
Положение
Петра Порошенко за пару месяцев до голосования угрожающее. Его рейтинг
рухнул ниже 10%. Пока не помогло даже создание автокефальной
раскольнической Православной церкви Украины. Президент надеялся
заработать на этом дополнительные очки.