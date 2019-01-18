Украинский президент Петр Порошенко в очередной раз попал в нелепую ситуацию. Во время предвыборного турне лидер Незалежной набросился на прохожего и выбил из его рук телефон. Эксперты объяснили поведение Порошенко нервозностью и страхом перед приближающимся голосованием.

Украинский президент Петр Порошенко в очередной раз попал в нелепую ситуацию. Во время предвыборного турне лидер Незалежнойнабросился на прохожего и выбил из его рук телефон. Эксперты объяснилиповедение Порошенко нервозностью и страхом перед приближающимсяголосованием.Запись произошедшего в своем видеоблоге разместил украинский журналист Анатолий Шарий.общался с собравшимися гражданами, когда к нему подошелпрохожий, задал вопрос и начал снимать на камеру телефона. Президентотвечать не стал и выбил гаджет из рук мужчины.Послеинцидента к прохожему подошли сотрудники полиции и проверили содержимоерюкзака. Стражи правопорядка назвали владельца гаджета "провокатором".Помнению политолога Владимира Корнилова, поведение Порошенко говорит онервозности президента на фоне приближающихся выборов. Эксперт отметил,что украинский лидер всегда очень остро воспринимал критику в свойадрес. "Помню, как ему не раз срывало крышу, когда он участвовал вукраинских ток-шоу и слышал от кого-то насмешки над собой. А сейчас этоуже обострение", – цитирует Корнилова РИА ФАН.Президенти его ближайшее окружение борются за выживание, ведь любой, кто станетпрезидентом после будет вешать на главу государства вину за всезлодеяния, полагает эксперт. Главное для и его сторонников вслучае проигрыша на выборах – вовремя убежать из страны, уверенполитолог.Выборыпрезидента Украины 2019 состоятся в конце марта. Большинство экспертовставят на победу лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко – пока онаидет на первом месте. В спину "оранжевой принцессе" дышит комик ВладимирЗеленский.ПоложениеПетра Порошенко за пару месяцев до голосования угрожающее. Его рейтингрухнул ниже 10%. Пока не помогло даже создание автокефальнойраскольнической Православной церкви Украины. Президент надеялсязаработать на этом дополнительные очки.